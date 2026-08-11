Джефф Безос может купить долю в футбольном клубе «Ливерпуль»

·35·Технологии
Джефф Безос может купить долю в футбольном клубе «Ливерпуль»

Один из богатейших людей мира Джефф Безос планирует приобрести как минимум 30% доли в знаменитом британском футбольном клубе «Ливерпуль». По данным Те Гуардиан, стоимость сделки оценивается в 1,35 миллиарда фунтов стерлингов (примерно 1,8 миллиарда долларов), и она может стать первой крупной спортивной инвестицией миллиардера. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По данным Форбес, общая стоимость «Ливерпуля» — одного из самых популярных футбольных клубов Европы — составляет около 6 миллиардов долларов. В Великобритании эта команда обладает такой же узнаваемостью бренда, как клуб Даллас Ковбойс в США, а подобные активы уже стали для миллиардеров практически обязательным символом статуса.

Интерес американских миллиардеров к английскому футболу

В последние годы владение английскими футбольными клубами со стороны американских бизнесменов и состоятельных людей превратилось в настоящий культурный и экономический феномен. Согласно анализу Sky Sports, у 13 из 20 клубов Английской Премьер-лиги есть американские акционеры. Среди них — Тодд Боули и Марк Уолтерс («Челси»), Вуди Джонсон («Кристал Пэлас»), Дэн Фридкин («Эвертон»), а также группа во главе с Биллом Фоли.

К этому процессу активно присоединяются голливудские звёзды и известные спортсмены. Райан Рейнольдс и Майкл Б. Джордан владеют долями в клубах, а Том Брэди инвестировал в «Бирмингем Сити», Уилл Феррелл — в «Лидс Юнайтед», а такие знаменитости, как Расселл Уэстбрук и Майкл Фелпс, также приобрели доли в английских клубах.

Почему выбирают именно Премьер-лигу?

В то время как популярность футбола в США стремительно растёт, франшизы местных спортивных лиг, таких как NFL и MLB, стоят очень дорого или закрыты для новых покупателей. Поэтому инвестиции в команды Английской Премьер-лиги стали для американских инвесторов более доступным и привлекательным вариантом.

Кроме того, владение такими клубами позволяет приблизиться к самым известным спортивным иконам мира и получить доступ к огромной аудитории. В последние годы Джеффа Безоса начали воспринимать не только как технологического магната, но и как заметную фигуру более широкой культурной среды.

Другие интересы Безоса в Великобритании

Джефф Безос, чьё состояние оценивается примерно в 280 миллиардов долларов, ранее рассматривал возможность покупки одной из футбольных команд в США, однако эти попытки пока не увенчались успехом. Его интерес к «Ливерпулю» не случаен: компания Amazon ранее занималась трансляциями европейских футбольных лиг.

Кроме того, деловая активность Безоса в Великобритании продолжает расти. В частности, сообщалось, что его новая компания по разработке искусственного интеллекта Прометеус планирует арендовать офис в лондонском центре искусственного интеллекта Кинг’с Кросс.

Джефф БезосЛиверпульАнглийская Премьер-лигаФутболИнвестиции
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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