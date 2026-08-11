Атоммаш запустил робота для проверки качества оборудования АЭС

Завод «Атоммаш», входящий в состав госкорпорации Росатом, ввёл в эксплуатацию новый роботизированный комплекс для ультразвукового контроля качества сварных швов. По данным иксбт.ком, устройство выполняет сканирование двумя способами и с высокой точностью определяет тип дефекта и его координаты. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Согласно заявлению представителей Росатом, новый робот способен выполнять ультразвуковой контроль изделий со сложной геометрией, таких как атомные реакторы и парогенераторы, на 30 процентов быстрее человека. В настоящее время на предприятии успешно работают два роботизированных комплекса, обеспечивающих неразрушающий контроль важного для АЭС оборудования.

Повышение эффективности производства и сокращение расходов

Внедрённая инновационная технология не только обеспечила достигнутые результаты, но и позволила полностью отказаться от ручного труда в производственном процессе. В частности, благодаря автоматизации сканирования в труднодоступных для человека местах удалось сократить расход материалов.

По словам специалистов корпорации, эта технология отличается высокой экономической эффективностью, скоростью и соответствием стандартам качества. Росатом заявила о готовности активно внедрять этот опыт в других отраслях и предложить новый промышленный эталон.

Поставка оборудования для атомной энергетики

Согласно статистическим данным, с 2023 года предприятие «Атоммаш» изготовило в общей сложности 9 атомных реакторов и 35 парогенераторов для энергоблоков новых АЭС, строящихся на внутреннем рынке России и за рубежом.

В настоящее время в производственной программе завода остаётся ещё ряд крупных заказов, работы по которым активно продолжаются. В частности, сейчас изготавливаются два корпуса реакторов последнего поколения типа 3+ и 12 парогенераторов для энергоблоков АЭС «Эл-Дабаа», строящихся в Египте.