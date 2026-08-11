Сотрудники OpenAI продали акции на 7 миллиардов долларов

OpenAI, считающаяся одной из ведущих компаний в сфере искусственного интеллекта, выкупила у своих сотрудников акции на 7 миллиардов долларов, чтобы предоставить им финансовые возможности. Как сообщает Bloomberg, в результате этой крупной сделки общая стоимость компании достигла 852 миллиардов долларов. Этот показатель совпадает с оценкой компании по итогам последнего раунда финансирования, проведённого в марте текущего года, когда OpenAI привлекла ещё 122 миллиарда долларов в капитал. Об этом сообщает .

На современном технологическом рынке стартапы медленнее переходят к статусу акционерных компаний, чем компании предыдущего поколения. Поэтому частные тендерные предложения становятся удобным инструментом, позволяющим сотрудникам обналичивать стоимость своих акций без сложностей, связанных с выходом на открытый рынок. OpenAI отказалась от официальных комментариев по этому тендеру, однако этот процесс позволяет сделать важные выводы о ближайшей стратегии компании.

Процесс IPO и финансовые цели

По имеющимся данным, в июне компания конфиденциально подала документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), готовясь к возможному IPO в конце текущего года. Однако тендер по обратному выкупу акций сотрудников может означать, что выход компании на открытый рынок в ближайшее время не ожидается. Обычно компании, планирующие листинг, стремятся демонстрировать сильные финансовые результаты, чтобы привлечь инвесторов.

В апреле Те Валл Стрит Джурнал писал, что OpenAI не смогла полностью выполнить свои внутренние финансовые планы. В прошлом месяце глава компании Сэм Альтман в своём заявлении признал, что последние 12 месяцев были для компании не слишком успешными, и подчеркнул, что основная ответственность за это лежит на нём. Несмотря на это, он выразил уверенность, что впереди компанию ждёт более продуктивный период.

Конкуренция на рынке и дальнейшие планы

Ранее появились сообщения о том, что одна из главных рыночных конкуренток OpenAI, компания Anthropic, начала получать прибыль в начале текущего года. Это побуждает руководство OpenAI ещё больше укреплять свои позиции до выхода на открытый рынок. Сейчас компания реализует стратегию оптимизации своих проектов и уделяет больше внимания корпоративному бизнес -направлению.

Эта многомиллиардная сделка по выкупу акций сотрудников позволит OpenAI в определённой степени выиграть время для полноценного запуска новой бизнес-стратегии. По мнению специалистов, технологический потенциал и темпы роста компании и в будущем будут вызывать огромный интерес на публичных рынках, однако дата IPO будет зависеть от баланса всех внутренних и внешних финансовых факторов.