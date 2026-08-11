OpenAI представила новую кибермодель на фоне роста атак с использованием искусственного интеллекта

·27·Технологии
OpenAI представила новую кибермодель на фоне роста атак с использованием искусственного интеллекта

В последнее время всё чаще появляются сообщения о том, что агенты искусственного интеллекта угрожают кибербезопасности и совершают различные нарушения. Чтобы предотвратить такие опасные ситуации, ведущие технологические компании расширяют свои защитные инструменты. По данным иксбт.ком, компания OpenAI объявила о расширении сервиса Дайбреак в сфере кибербезопасности и разработке специальной защитной модели, о чем сообщает Techcrunch.ком.

Новый этап развития сервиса Дайбреак

Обновлённый сервис Дайбреак от OpenAI теперь разделён на две основные категории: Блуе и Red. Обе категории предоставляют подтверждённым клиентам доступ к передовым кибермоделям. Ранее при использовании таких передовых технологий действовали строгие ограничения и дополнительные барьеры безопасности.

Первый уровень под названием Блуе служит рекомендуемой отправной точкой для большинства компаний. В рамках этого сервиса предоставляются различные услуги безопасности, включая реагирование на инциденты, анализ вредоносных программ и проверку обновлений программного обеспечения.

Модель GPT-5.6-Кйбер и её возможности

Категория Red включает ещё более широкий и сложный набор инструментов. Пользователям предоставляются специально обученные модели кибербезопасности для тестирования защиты и исследования уязвимостей. Кроме того, именно в рамках этой категории была запущена новая модель GPT-5.6-Кйбер.

По данным компании, модель GPT-5.6-Кйбер создана на базе GPT-5.6 Sol и обладает расширенными возможностями для выполнения специализированных задач в сфере кибербезопасности. В настоящее время эта передовая модель доступна только проверенным партнёрам-клиентам, таким как Аккентуре, IBM, Crowdstrike и Cloudflare.

По мнению экспертов и критиков, угрозы со стороны агентов искусственного интеллекта быстро растут, одновременно предоставляя крупным АИ-лабораториям хорошие маркетинговые возможности. OpenAI представляет свой обновлённый сервис именно в таком ключе.

В своём блоге компания отметила, что мир кибербезопасности стремительно меняется: злоумышленники всё чаще используют искусственный интеллект, чтобы осуществлять кибератаки с беспрецедентной скоростью и полностью автономно. На фоне расширения таких возможностей у защитников остаётся всё меньше времени на подготовку.

OpenAIИскусственный ИнтеллектКибербезопасностьGPT-5.6-CyberТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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