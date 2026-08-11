Алессандро Костакурта: «Милан» может вернуться в Лигу чемпионов
Бывший защитник итальянского «Милана» Алессандро Костакурта поделился мнением о выступлениях команды в текущем сезоне и изменениях, которые переживает клуб. В интервью Корриере делло Sport он особо отметил, что «россонери» сделали хорошие шаги для усиления состава, однако финансовые возможности клуба уже не те, что были в предыдущие годы. Об этом Goal.com сообщает .
Как сообщает Goal.com, опытный специалист и эксперт отметил, что после непростого старта клуб положительно проявил себя на трансферном рынке. По его словам, пришедшие в команду новички, включая защитника, укрепившего оборонительную линию, и самоотверженного нападающего повысили потенциал «Милана».
Изменения в составе и фактор тренераКостакурта подчеркнул, что сохранение Луки Модрича в составе также имеет огромное значение и фактически равносильно важному трансферу. Кроме того, он отметил, что подход главного тренера способен пробудить в команде энтузиазм.
- «Милан» усилил линию обороны и атаки хорошими футболистами
- Сохранение Луки Модрича стало важным шагом для команды
- Главной проблемой прошлого сезона был психологический спад игроков
По мнению бывшего защитника, главная задача сейчас — добиться от футболистов, игравших в прошлом сезоне, дальнейшего повышения уровня своей игры. Только в этом случае «Милан» сможет успешно вернуться в Лигу чемпионов.
Финансовый разрыв в европейском футболеСравнивая «Милан» своего времени с нынешним положением клуба, Костакурта не стал скрывать, что финансовый фактор играет решающую роль. По его словам, тогда клуб тратил больше средств, чем любая другая команда в Европе, а сегодня итальянские клубы даже не входят в первую десятку по этому показателю.
При этом специалист назвал ПСЖ одной из сильнейших команд Европы последних лет. Он отметил, что самоотдача футболистов парижского клуба под руководством Луиса Энрике и их доверие к тренеру заслуживают высокой оценки.
Говоря о победах итальянских команд на европейской арене, Костакурта заявил, что всё упирается лишь в инвестиции. По его прогнозу, в ближайшие 6–7 лет итальянским клубам будет сложно добиться превосходства в Европе, поскольку уже сейчас в конкурентной борьбе значительно опережают их такие команды, как ПСЖ, «Бавария», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Барселона» и «Реал Мадрид».
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