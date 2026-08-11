Выбор на UFC 330: кто, по мнению Аспиналла, сильнее в бою Гарри — Махачев?

·56·Спорт
Выбор на UFC 330: кто, по мнению Аспиналла, сильнее в бою Гарри — Махачев?

Чемпион UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл высказал своё мнение о главном поединке турнира UFC 330, который запланирован на 16 августа в Лас-Вегасе. Британский боец считает Ислама Махачева фаворитом, однако отдельно подчеркнул, что Иан Гаррй не будет лёгким соперником.

По мнению Аспиналла, решающим фактором в этом противостоянии могут стать не сила или удары, а то, кто лучше сможет контролировать ход боя.

Аспиналл ожидает победы Махачева

Когда чемпиона в тяжёлом весе спросили о результате боя между Махачевым и Гарри, он признался, что дать точный прогноз непросто.

«Сложно точно назвать победителя. Думаю, Махачев выиграет по очкам. Я говорю это потому, что Ислам лучше, чем Иан, умеет контролировать ход боя», — сказал Аспиналл.

Таким образом, британский чемпион считает более вероятным сценарий, при котором Махачев сохранит преимущество на протяжении пяти раундов и одержит победу решением судей, а не досрочно завершит поединок.

Почему Аспиналл отдал преимущество Исламу?

Главный аргумент Аспиналла — способность Махачева контролировать ход боя.

Ислам стремится ограничить сильные стороны соперника, переводя его в партер, занимая выгодную позицию и подстраивая темп боя под себя.

Аспиналл подчёркивает, что именно эта особенность может дать Махачеву преимущество в поединке с Гарри.

Однако он не представил свой прогноз как абсолютную истину.

«Гарри окажет серьёзное сопротивление»

Второе заявление Аспиналла ещё больше усиливает интригу поединка.

«Хотя я не на сто процентов уверен в своём прогнозе, уверен, что в полусреднем весе Гарри сможет оказать Исламу серьёзное сопротивление», — сказал он.

В этой оценке есть важная деталь: хотя Аспиналл считает Махачева фаворитом, он не недооценивает шансы Гарри.

Если Иан сможет защититься от попыток Махачева перевести бой в партер и удерживать поединок в стойке, сценарий противостояния может полностью измениться.

Для Махачева важен контроль, для Гарри — дистанция

Ожидается, что противостояние стилей станет одной из главных интриг центрального боя UFC 330.

Для Махачева может быть важно лишить соперника возможности свободно перемещаться по октагону и задействовать борцовские навыки. Гарри, напротив, вероятно, постарается сохранять дистанцию, использовать мобильность и обмениваться ударами в стойке.

Поэтому, как отметил Аспиналл, заранее с абсолютной уверенностью назвать победителя непросто.

Одна ошибка, один успешный тейкдаун или, наоборот, неожиданный точный удар могут полностью изменить ход боя.

Главный ответ станет известен 16 августа

Поединок между Махачевым и Гарри запланирован на 16 августа в Лас-Вегасе.

Пока Аспиналл больше доверяет опыту Ислама и его мастерству контролировать ход боя. Однако он также ожидает, что Гарри окажет серьёзное сопротивление.

Поэтому перед центральным боем UFC 330 главный вопрос остаётся открытым: сможет ли Махачев вновь навязать сопернику свой стиль или Гарри найдёт способ разрушить его план?

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Том АспиналлИслам МахачевИэн ГэрриUFCЛас-Вегас
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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