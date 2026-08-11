Энцо Мареска готов работать в тени Пепа Гвардиолы

Энцо Мареска, готовящийся взять на себя одну из самых ответственных и сложных задач в футбольном мире — руководить командой после Пепа Гвардиолы, поделился своими мыслями накануне нового сезона. Как сообщает Goal.com, итальянский специалист прекрасно понимает, что с первых дней работы в «Манчестер Сити» ему придется столкнуться с тенью грандиозных достижений прошлого и неизбежными сравнениями. Для Марески, который был помощником Гвардиолы в сезоне, когда клуб завоевал три трофея, этот шаг знаком, однако ответственность главного тренера находится на совершенно ином уровне. Об этом Goal.com сообщает .

За время своей яркой карьеры Гвардиола завоевал с «Манчестер Сити» 17 крупных трофеев, включая шесть титулов чемпиона Англии, установив в клубе исключительно высокие стандарты. Во время предсезонного турнира команды в Южной Корее Мареска в разговоре с представителями СМИ открыто признал, что болельщики и эксперты начнут сравнивать его результаты с показателями каталонского специалиста уже после первого тура. Он заявил, что это давление не повлияет на него и что он будет спокойно воспринимать ситуацию.

Давление и встреча с Пепом Гвардиолой

По словам Марески, люди начнут сравнивать их работу уже после первых десяти туров — независимо от того, сколько очков наберет команда. «Пять лет назад, когда я работал в „Лестере“ или „Челси“, я тоже говорил: Пеп — лучший тренер мира за последние 15–20 лет», — отметил он. В процессе подготовки к этой грандиозной задаче Мареска незадолго до официального назначения встретился с Гвардиолой в Барселоне. Они обсудили внутреннюю атмосферу в команде и состав.

По мнению специалистов, в последние годы тактические тенденции в Премьер-лиге Англии заметно изменились. Мареска отметил, что по сравнению с периодом его прежней работы в качестве помощника больше внимания стало уделяться стандартным положениям и системе плотной персональной опеки игроков. Тем не менее он подчеркнул, что сильнейший футбольный чемпионат мира находится именно в Англии и в соперничестве с лигами других стран эта среда сохраняет преимущество.

По словам Марески, высокий уровень английского чемпионата во многом объясняется квалификацией игроков и тренеров, а также организационной работой клубов. Признавая наличие таких грандов, как «Барселона» и «Реал Мадрид», в чемпионате Испании, он отметил, что в АПЛ есть шесть команд, постоянно борющихся за верхние позиции, что делает конкуренцию еще острее.