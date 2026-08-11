В Китае мошенники заменяли видеокарты RTX 5080 на карты RTX 3060

·37·Технологии
В Китае мошенники заменяли видеокарты RTX 5080 на карты RTX 3060

В китайском городе Ухань задержали двух человек, похищавших дорогостоящие комплектующие из киберспортивных отелей, оснащённых высокопроизводительными игровыми компьютерами. По данным иксбт.ком, они реализовали необычную преступную схему: заменяли новейшие мощные видеокарты на более старые бюджетные модели. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Как выяснилось, подозреваемые несколько раз заселялись в номера отелей, где были установлены мощные игровые компьютеры. Под видом игры или отдыха они вскрывали корпуса и заменяли современные видеокарты NVIDIA RTX 5080 на заранее приобретённые более дешёвые модели RTX 3060. Примечательно, что RTX 3060 всё ещё обеспечивает приемлемый уровень производительности, поэтому такую подмену было сложно сразу обнаружить.

Раскрытие преступной схемы

Незаконные действия удалось раскрыть благодаря бдительности сотрудников отеля. Один из работников заметил следы откручивания вокруг винтов на корпусах двух компьютеров. После этого была немедленно проведена внутренняя проверка, которая выявила исчезновение оригинального дорогостоящего оборудования и его замену на старые модели.

По словам специалистов, цена одной видеокарты RTX 5080 составляла более половины стоимости всего игрового компьютера. Поэтому каждая такая подмена наносила руководству отеля серьёзный материальный ущерб. Общая стоимость похищенного оборудования оценивается примерно в 80 тысяч юаней.

Действия полиции и правовые последствия

После сообщения администрации отеля сотрудники правоохранительных органов начали оперативно-розыскные мероприятия. Личности подозреваемых быстро установили по данным регистрации в отеле. Полиция задержала их в районе компьютерных магазинов Гуанбутунь.

На допросе мужчины полностью признали свою вину и сообщили, что с июля текущего года совершили аналогичные преступления в нескольких киберспортивных отелях Уханя — всего четыре раза. В настоящее время оба фигуранта заключены под стражу, расследование продолжается.

ВидеокартыRTX 5080КиберспортКражаКитай
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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