Официально: главный тренер «Металлурга» Илхом Муминжонов подал в отставку

В тренерском штабе бекободского клуба «Металлург» произошли серьёзные изменения. Главный тренер команды Илхом Муминжонов решил уйти с занимаемой должности, и руководство клуба приняло его заявление.

Перед началом сезона команда получила ответственную задачу — завоевать путёвку в Суперлигу. Однако в ходе первого круга из-за неожиданных потерь очков «Металлург» опустился в турнирной таблице, покинув группу лидеров.

Матч против «Яйпана» и последняя капля

Последнее событие, подтолкнувшее к отставке, произошло в рамках 14-го тура Про-лиги (или чемпионата). Принимавший в Бекабаде ферганский клуб «Яйпан» «Металлург», несмотря на преимущество в счёте по ходу встречи, в итоге упустил победу и лишился важных очков.

После окончания матча главный тренер Илхом Муминжонов встретился с руководством клуба и попросил об отставке.

Официальное решение руководства клуба

Руководство клуба тщательно изучило сложившуюся турнирную ситуацию, последние результаты команды, а также личную просьбу тренера и решило удовлетворить его заявление.

«С учётом сложившейся ситуации, просьбы тренера и всех деталей руководство клуба приняло заявление Илхома Муминжонова об отставке», — говорится в официальном сообщении бекободского клуба.

Статистика Илхома Муминжонова в «Металлурге»

Под руководством Илхома Муминжонова «Металлург» провёл в рамках текущего чемпионата в общей сложности 14 матчей:

Победы: 6

Ничьи: 4

Поражения: 4

Ожидается, что клуб дополнительно сообщит имя тренера, который временно возглавит команду, или кандидатуру нового главного тренера.

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