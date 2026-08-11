Харри Магуайр призвал «Манчестер Юнайтед» готовиться к новому сезону

·35·Спорт
Харри Магуайр призвал «Манчестер Юнайтед» готовиться к новому сезону

Центральный защитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр подчеркнул, что команда должна сохранить положительную динамику под руководством главного тренера Майкла Каррика и в новом сезоне. По мнению опытного футболиста, у команды есть все возможности для дальнейшего прогресса, а успешный старт сезона будет иметь решающее значение для достижения общих целей. Об этом Goal.com сообщает .

Как известно, Майкл Каррик был официально назначен постоянным главным тренером «Манчестер Юнайтед» в мае этого года после завершения сезона-2025/26. С тех пор как специалист возглавил команду в январе, «красные дьяволы» одержали больше побед в английской Премьер-лиге, чем любой другой соперник (12), а также забили больше всех голов (33).

Новые тактические идеи и предсезонная подготовка

Как сообщает официальный сайт клуба, Харри Магуайр прокомментировал выступление команды в предсезонных матчах. В рамках сборов «Манчестер Юнайтед» обыграл «Розенборг» и «Атлетико Мадрид», а также сыграл вничью с действующим чемпионом Европы «Пари Сен-Жермен».

33-летний защитник отметил, что количество очков, набранных командой с приходом Каррика, должно стать главным ориентиром: «Было бы здорово, если бы нам удалось сохранить этот темп. С момента его прихода мы набрали больше всех очков в Премьер-лиге, поэтому и на этот раз нашей целью будет то же самое».

При этом Магуайр добавил, что во время предсезонной подготовки команда работает над новыми тактическими подходами: «У нас появляются новые идеи и способы игры. Будут разные тактические решения, которые тренер хочет от нас видеть. Во многих матчах мы действовали хорошо, однако могли сыграть ещё лучше. Как футболисты, мы это понимаем».

Физическое состояние и индивидуальная подготовка

То, что Томас Тухель не включил Харри Магуайра в летний состав сборной Англии на чемпионат мира, позволило футболисту пройти полноценную предсезонную подготовку. Надёжно выступавший под руководством Каррика с зимы центральный защитник выиграл больше всех единоборств среди одноклубников в Премьер-лиге — 44.

Магуайр признал, что его физическое состояние улучшается с каждой неделей, и положительно оценил возвращение футболистов, выступавших за сборные. По его словам, 60-минутные матчи помогают вернуть уверенность в себе и набрать оптимальную спортивную форму.

Манчестер ЮнайтедХарри МагуайрМайкл КаррикПремьер-лигаФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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