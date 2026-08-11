Перестройка в «Реале»: кто пришёл и кто ушёл?
Мадридский «Реал» не планирует совершать другие громкие приобретения в текущее летнее трансферное окно. Последним крупным приобретением «королевского клуба» этим летом стал талантливый вингер Ян Диоманде, купленный у «РБ Лейпцига» за 125 миллионов евро (без учёта бонусов).
Как сообщает авторитетное испанское издание Marca, руководство клуба считает состав, находящийся в распоряжении Жозе Моуринью, практически полностью сформированным и готовым к новому сезону на 95 процентов.
Основное внимание будет уделено разгрузке состава
Руководство мадридцев заявило, что основной этап формирования состава завершён. Поэтому сейчас «королевский клуб» сосредоточил внимание на расставании с лишними игроками и оптимизации состава.
Согласно новому плану клуба, приобретение новых футболистов может состояться только в двух непредвиденных случаях:
если один из игроков команды неожиданно будет продан другому клубу;
если в составе произойдут серьёзные и долгосрочные травмы.
Перестройка в «Реале»: кто пришёл и кто ушёл?
Это летнее трансферное окно запомнилось на «Сантьяго Бернабеу» очень шумными и масштабными изменениями.
Новые футболисты, присоединившиеся к команде:
Ян Диоманде («РБ Лейпциг» — 125 млн евро);
Марк Кукурелья;
Дензел Дюмфрис;
Ибраима Конате;
Бернарду Силва;
Карлос Эспи.
Футболисты, покинувшие команду:
Даниэль Карвахаль;
Давид Алаба;
Дани Себальос;
Франко Мастантуоно (отдан в аренду);
Фран Гарсия;
Гонсало Гарсия;
Сесар Паласиос;
Марио Мартин;
Фран Гонсалес.
Мадридцы под руководством Жозе Моуринью намерены с обновлённым и усиленным составом бороться за главные трофеи во всех соревнованиях в новом сезоне.
Оставьте своё мнение в комментариях и поделитесь статьёй со знакомыми через Telegram или другие социальные сети.
…