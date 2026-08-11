Лава представила недорогой и прочный смартфон Смарт 4

·62·Технологии
Лава представила недорогой и прочный смартфон Смарт 4

Индийская компания Лава официально представила доступный смартфон Смарт 4, предназначенный для выполнения простых повседневных задач. По данным иксбт.ком, новое устройство привлекает не только ценой на международном рынке и компактными возможностями, но и, что особенно важно, защитой военного уровня. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Технические возможности и производительность

Смартфон работает под управлением операционной системы Android Го, оптимизированной для нетребовательных приложений. Аппаратную основу составляют восьмиядерный процессор Унисок СК9863А с частотой до 1,6 ГГс и графический ускоритель ИМГ8322. Устройство оснащено 3 GB оперативной и 32 GB постоянной памяти.

Чтобы пользователи не испытывали нехватки памяти, её объём можно расширить до 512 GB с помощью карт микроСД. Эти характеристики показывают, что устройство предназначено не для требовательных игр, а для звонков, мессенджеров и простых повседневных задач.

Особенности экрана и дизайна

Модель оснащена 6,56-дюймовым ЛКД-дисплеем с разрешением 960 × 540 пикселей. Для устройств этого ценового сегмента поддержка частоты обновления 90 Hz является редким преимуществом, благодаря которому движение изображения становится более плавным.

Несмотря на бюджетный класс, Лава Смарт 4 получил ряд полезных функций, которые ценят современные пользователи. В частности, на боковой грани корпуса установлен сканер, обеспечивающий безопасность владельца.

  • 3,5 мм аудиоразъём и ФМ-радио
  • Заряжается через порт USB Тйпе-К
  • Поддерживает две СИМ-карты и сети 4Г ВоЛТЭ
  • Оснащён модулями Wi-Fi, Bluetooth 4.2 и ГПС

Автономность и прочность

Одно из главных преимуществ устройства — аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч. Такая батарея позволяет смартфону долго сохранять заряд, однако для снижения стоимости мощность зарядки ограничена значением 10 В.

Основная камера делает снимки с разрешением 8 MP и оснащена светодиодной вспышкой, а фронтальная камера имеет разрешение 5 MP. Важнее всего то, что устройство сертифицировано по военному стандарту МИЛ-СТД-810Х, подтверждающему устойчивость корпуса к внешним воздействиям и ударам.

В настоящее время мобильное устройство поступило в продажу на индийском рынке по цене всего 90 долларов США. Это делает его одним из самых доступных и надёжных вариантов.

LavaSmart 4Android GoБюджетные СмартфоныТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Apple работает над новым дизайном iPhone 20 со стеклянным корпусомApple работает над новым дизайном iPhone 20 со стеклянным корпусомСегодня, 14:55YouTube резко ужесточает условия монетизацииYouTube резко ужесточает условия монетизацииСегодня, 14:28Minisforum Элите Mini М2 Аир-304: представлен компактный и доступный мини-ПКMinisforum Элите Mini М2 Аир-304: представлен компактный и доступный мини-ПКСегодня, 13:51Раскрыта ёмкость аккумулятора iPhone 18 Pro MaxРаскрыта ёмкость аккумулятора iPhone 18 Pro MaxСегодня, 13:24В Китае мошенники заменяли видеокарты RTX 5080 на карты RTX 3060В Китае мошенники заменяли видеокарты RTX 5080 на карты RTX 3060Сегодня, 12:27ЛГ представила телевизор OLED В6 толщиной менее сантиметраЛГ представила телевизор OLED В6 толщиной менее сантиметраСегодня, 11:55
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
В США покупатель приобрел мощный игровой компьютер в магазине по рекордно низкой цене
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Первые подробности о серии Samsung Galaxy S27: Компания работает над «Новым чудом»
Tesla представила новый беговел для детей
Tesla представила новый беговел для детей