Лава представила недорогой и прочный смартфон Смарт 4

Индийская компания Лава официально представила доступный смартфон Смарт 4, предназначенный для выполнения простых повседневных задач. По данным иксбт.ком, новое устройство привлекает не только ценой на международном рынке и компактными возможностями, но и, что особенно важно, защитой военного уровня. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Технические возможности и производительность

Смартфон работает под управлением операционной системы Android Го, оптимизированной для нетребовательных приложений. Аппаратную основу составляют восьмиядерный процессор Унисок СК9863А с частотой до 1,6 ГГс и графический ускоритель ИМГ8322. Устройство оснащено 3 GB оперативной и 32 GB постоянной памяти.

Чтобы пользователи не испытывали нехватки памяти, её объём можно расширить до 512 GB с помощью карт микроСД. Эти характеристики показывают, что устройство предназначено не для требовательных игр, а для звонков, мессенджеров и простых повседневных задач.

Особенности экрана и дизайна

Модель оснащена 6,56-дюймовым ЛКД-дисплеем с разрешением 960 × 540 пикселей. Для устройств этого ценового сегмента поддержка частоты обновления 90 Hz является редким преимуществом, благодаря которому движение изображения становится более плавным.

Несмотря на бюджетный класс, Лава Смарт 4 получил ряд полезных функций, которые ценят современные пользователи. В частности, на боковой грани корпуса установлен сканер, обеспечивающий безопасность владельца.

3,5 мм аудиоразъём и ФМ-радио

Заряжается через порт USB Тйпе-К

Поддерживает две СИМ-карты и сети 4Г ВоЛТЭ

Оснащён модулями Wi-Fi, Bluetooth 4.2 и ГПС

Автономность и прочность

Одно из главных преимуществ устройства — аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч. Такая батарея позволяет смартфону долго сохранять заряд, однако для снижения стоимости мощность зарядки ограничена значением 10 В.

Основная камера делает снимки с разрешением 8 MP и оснащена светодиодной вспышкой, а фронтальная камера имеет разрешение 5 MP. Важнее всего то, что устройство сертифицировано по военному стандарту МИЛ-СТД-810Х, подтверждающему устойчивость корпуса к внешним воздействиям и ударам.

В настоящее время мобильное устройство поступило в продажу на индийском рынке по цене всего 90 долларов США. Это делает его одним из самых доступных и надёжных вариантов.