В преддверии праздника выплачено 154 миллиона сумов в связи с гибелью медицинского работника

·999·Общество
В преддверии праздника выплачено 154 миллиона сумов в связи с гибелью медицинского работника

Согласно исполнительному листу судебной коллегии по гражданским делам Андижанского областного суда от 13.07.2026 года, с Пахтаабадского районного медицинского объединения в пользу взыскателя Ш.Я. подлежит взысканию 154 млн 172 тысячи сумов.

Для справки: мать взыскателя Ш.Я. работала в Пахтаабадском районном медицинском объединении. Во время работы произошел несчастный случай: она упала, получила травму и, несмотря на лечение, скончалась. В связи с этим дочь погибшей, основываясь на нарушении прав сотрудника, скончавшегося при исполнении трудовых обязанностей, обратилась в суд за назначением компенсации в соответствии с законодательством, и дело дошло до областной судебной коллегии.

Суд беспристрастно и справедливо рассмотрел дело и принял решение о взыскании суммы компенсации, причитающейся дочери погибшего при исполнении трудовых обязанностей сотрудника — Ш.Я.

Для обеспечения исполнения судебного акта Пахтаабадским районным отделом Бюро принудительного исполнения были проведены исполнительные действия. Поскольку организация-должник не выплатила сумму компенсации добровольно, были приняты меры принудительного исполнения, а имущество организации было описано.

В результате принятых мер в пользу взыскателя Ш.Я. была полностью взыскана установленная судебным актом компенсация в размере 154 млн 172 тысяч сумов.

Жизнь и здоровье работника в процессе трудовых отношений строго защищаются законом государства. Данное решение суда является еще одним практическим подтверждением того, что права наследников сотрудников, погибших при исполнении трудовых обязанностей, полностью гарантированы. Конечно, материальная компенсация не может заменить человеческую жизнь, но ее выплата свидетельствует о торжестве справедливости.


Хушнудбек Товулдиев,

Пахтаабадский районный отдел Бюро

государственный исполнитель

АндижанПахтаабадБюро Принудительного ИсполненияТрудовое ПравоКомпенсация
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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