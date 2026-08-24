Налоговик, обманувший предпринимателя: подробности оперативного мероприятия в Джизаке

·87·Общество
Налоговик, обманувший предпринимателя: подробности оперативного мероприятия в Джизаке

Управлением Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре по Джизакской области было проведено очередное оперативное мероприятие. В ходе него были пресечены противоправные действия должностного лица, которое, войдя в доверие к гражданам, незаконно требовало деньги у предпринимателей.

Государственный налоговый инспектор налоговой инспекции города Джизака Х.Ш. используя свои служебные полномочия, пытался оказать давление на индивидуального предпринимателя и присвоить деньги путем мошенничества.

«Удалю долг»: Уловка налоговика

В ходе оперативного расследования выяснилось, что инспектор фальсифицировал законные обязательства предпринимателя, пытаясь использовать их в своих интересах:

  • Искусственные цифры: Налоговый инспектор представил налоговую задолженность индивидуального предпринимателя Т.М., которая на самом деле составляла всего 1,4 миллиона сумов, как якобы 17 миллионов сумов; заявив об этом;

  • Угрозы и давление: Он угрожал предпринимателю, что если тот не оплатит этот «долг», он передаст дело в вышестоящие органы и в отношении него будут приняты меры;

  • «Плата за услугу» — 9 миллионов сумов: Затем он потребовал 9 миллионов сумов, пообещав «удалить» эту задолженность из базы данных через своих знакомых на высоких должностях.

Оперативное задержание перед зданием инспекции

Согласно сообщению Департамента, инспектор Х.Ш. уже получил 2 миллиона сумов из требуемой суммы путем мошенничества:

  • Вещественное доказательство: Остальные 7 миллионов сумов он был задержан оперативными сотрудниками с поличным при получении денег перед административным зданием налоговой инспекции города Джизака;

  • Возбуждено уголовное дело: По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 168 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (мошенничество).

В настоящее время по данному делу проводятся предварительные следственные действия.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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