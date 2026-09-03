Вышел новый трейлер сериала «Гарри Поттер» (видео)

Поклонники «Гарри Поттера» в конце года получат возможность снова вернуться в Хогвартс. HBO представил очередной официальный тизер-трейлер нового сериала, основанного на знаменитых книгах. Известна и дата премьеры — первая часть сериала выйдет 25 декабря.

Новый проект представляет собой телевизионную адаптацию книг Джоан Роулинг, и первый сезон будет посвящен событиям книги «Гарри Поттер и философский камень». Согласно официальной информации, сериал призван перенести сюжет книг на экран еще более детально.

Что показали в новом трейлере?

Очередной ролик позволил поклонникам поближе познакомиться с новой интерпретацией Хогвартса.

В трейлере:

образы Гарри, Рона и Гермионы;

Хогвартс и его знаменитые комнаты;

уроки магии;

сцены квиддича;

другие знакомые персонажи волшебного мира;

отражены важные события из первой книги.

По информации официального источника «Wizarding World», в новом тизере появятся и некоторые детали, а также новые сцены, которые были в книгах, но не были показаны в предыдущих фильмах.

Кто сыграет главных героев?

В главных ролях нового сериала примут участие молодые актеры.

Доминик Маклафлин — Гарри Поттер,

Аластер Стаут — Рон Уизли,

Арабелла Стентон воплотят образ Гермионы Грейнджер.

В ролях взрослых персонажей сыграют: Джон Литгоу — Дамблдор, Джанет МакТир — Макгонагалл, Паапа Эссиеду — Северус Снейп и Ник Фрост — Хагрид.

Когда выйдет сериал?

Премьера нового сериала «Harry Potter and the Philosopher's Stone» состоится 25 декабря 2026 года, то есть в день Рождества. Он будет транслироваться на телеканале HBO, а в регионах, где доступен HBO Max, — посредством стриминга.

Информация Детали Сериал «Harry Potter and the Philosopher's Stone» Премьера 25 декабря 2026 года Первый сезон «Философский камень» Формат Телесериал Телеканал HBO Стриминг В регионах с доступностью HBO Max

Чем он отличается от фильмов?

Главное преимущество нового сериала — возможность гораздо шире осветить события каждой книги.

В официальной информации подчеркивается, что сериал будет верен книгам и перенесет на экран некоторые события и детали, оставшиеся за кадром фильмов. Поэтому поклонники смогут увидеть сцены, которых не было в предыдущих экранизациях.

Самое интересное заключается в том, что новый сериал не ограничивается простым пересказом истории «Гарри Поттера» сначала, а обещает вернуть на экран некоторые книжные детали.

Что ждет поклонников?

С выходом нового трейлера мир «Гарри Поттера» вновь вернулся в повестку дня. Теперь главный вопрос, волнующий фанатов, — как новые актеры интерпретируют знаменитых персонажей и насколько сериал сохранит дух книг.

Ответ можно будет узнать 25 декабря, когда двери Хогвартса откроются вновь.