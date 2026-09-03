Вышел новый трейлер сериала «Гарри Поттер» (видео)
Поклонники «Гарри Поттера» в конце года получат возможность снова вернуться в Хогвартс. HBO представил очередной официальный тизер-трейлер нового сериала, основанного на знаменитых книгах. Известна и дата премьеры — первая часть сериала выйдет 25 декабря.
Новый проект представляет собой телевизионную адаптацию книг Джоан Роулинг, и первый сезон будет посвящен событиям книги «Гарри Поттер и философский камень». Согласно официальной информации, сериал призван перенести сюжет книг на экран еще более детально.
Что показали в новом трейлере?
Очередной ролик позволил поклонникам поближе познакомиться с новой интерпретацией Хогвартса.
В трейлере:
образы Гарри, Рона и Гермионы;
Хогвартс и его знаменитые комнаты;
уроки магии;
сцены квиддича;
другие знакомые персонажи волшебного мира;
отражены важные события из первой книги.
По информации официального источника «Wizarding World», в новом тизере появятся и некоторые детали, а также новые сцены, которые были в книгах, но не были показаны в предыдущих фильмах.
Кто сыграет главных героев?
В главных ролях нового сериала примут участие молодые актеры.
Доминик Маклафлин — Гарри Поттер,
Аластер Стаут — Рон Уизли,
Арабелла Стентон воплотят образ Гермионы Грейнджер.
В ролях взрослых персонажей сыграют: Джон Литгоу — Дамблдор, Джанет МакТир — Макгонагалл, Паапа Эссиеду — Северус Снейп и Ник Фрост — Хагрид.
Когда выйдет сериал?
Премьера нового сериала «Harry Potter and the Philosopher's Stone» состоится 25 декабря 2026 года, то есть в день Рождества. Он будет транслироваться на телеканале HBO, а в регионах, где доступен HBO Max, — посредством стриминга.
Информация
Детали
Сериал
«Harry Potter and the Philosopher's Stone»
Премьера
25 декабря 2026 года
Первый сезон
«Философский камень»
Формат
Телесериал
Телеканал
HBO
Стриминг
В регионах с доступностью HBO Max
Чем он отличается от фильмов?
Главное преимущество нового сериала — возможность гораздо шире осветить события каждой книги.
В официальной информации подчеркивается, что сериал будет верен книгам и перенесет на экран некоторые события и детали, оставшиеся за кадром фильмов. Поэтому поклонники смогут увидеть сцены, которых не было в предыдущих экранизациях.
Самое интересное заключается в том, что новый сериал не ограничивается простым пересказом истории «Гарри Поттера» сначала, а обещает вернуть на экран некоторые книжные детали.
Что ждет поклонников?
С выходом нового трейлера мир «Гарри Поттера» вновь вернулся в повестку дня. Теперь главный вопрос, волнующий фанатов, — как новые актеры интерпретируют знаменитых персонажей и насколько сериал сохранит дух книг.
Ответ можно будет узнать 25 декабря, когда двери Хогвартса откроются вновь.
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