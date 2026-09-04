Подробности спецоперации СГБ в трех регионах Узбекистана (видео)

Сотрудниками Службы государственной безопасности (СГБ) в Ташкентской области, городе Ташкенте и Наманганской области проведены масштабные оперативные мероприятия по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и особо опасных синтетических веществ. В результате принятых мер из оборота изъято большое количество гашиша, кокаина, МДМА и тяжелых синтетических средств, а лица, пытавшиеся распространить эту отраву, в том числе иностранный гражданин, задержаны.

Погоня в Бостанлыке и 5 килограммов гашиша: водитель «Cobalt», пытавшийся скрыться

Первая оперативная операция в Бостанлыкском районе Ташкентской области прошла в условиях высокого напряжения:

Неподчинение законным требованиям: 26-летний уроженец Андижанской области, управляя автомобилем марки «Cobalt», не подчинился требованию сотрудников правоохранительных органов об остановке и попытался скрыться с места происшествия;

Свертки, выброшенные из салона: Во время погони водитель выбросил на обочину дороги два свертка с подозрительными веществами из салона автомобиля;

Вещественные доказательства: После принудительной остановки автомобиля в его салоне были обнаружены еще два свертка, а также еще один сверток, спрятанный по специальной геолокационной точке;

5 кг чистого гашиша: По результатам экспертизы подтверждено, что все изъятые вещества являются наркотическим средством «гашиш» общей массой ровно 5 килограммов.

«Химическая лаборатория», найденная в квартире в Чиланзаре: задержан иностранец

Вторая операция была проведена в Чиланзарском районе столицы, в ходе которой была пресечена синтетическая цепочка, связанная с международной сетью:

Проверка на улице: Оперативными сотрудниками был остановлен вызывавший подозрение 21-летний иностранный гражданин. При досмотре у него обнаружили порошкообразное вещество в «зип-пакете»;

«Конвейер смерти», обнаруженный в квартире: При осмотре временного места жительства подозреваемого был обнаружен крупный арсенал тяжелых наркотиков: 4 кг 133 грамма «3-хлорметкатинона»; 403 грамма амфетамина; 720 граммов МДМА (экстази); 20 граммов высококачественного кокаина.



Яд в бензобаке: въехавший из соседней страны «Lacetti» и подельник, перешедший границу пешком

Третий специальный рейд прошел в Учкурганском районе Наманганской области, где была пресечена крупная партия, ввезенная через государственную границу:

2,5 кг синтетики, спрятанной в бензобаке: При досмотре с участием понятых автомобиля марки «Lacetti» под управлением 26-летнего жителя Чартакского района, въехавшего из соседней страны, было обнаружено и изъято искусно спрятанное в топливном баке синтетическое наркотическое вещество «Альфа-PVP» весом 2 кг 513 граммов ;

Подельник, перешедший границу пешком: На месте происшествия также был задержан 21-летний сообщник, который вместе с водителем доехал до границы, пересек таможенный пост пешком и ожидал автомобиль на территории Узбекистана.

В настоящее время по всем трем фактам Службой государственной безопасности возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведутся следственные действия по выявлению других членов этой трансграничной контрабандной сети.

Как вы думаете, какие факторы способствуют тому, что молодежь и даже иностранные граждане все чаще вовлекаются в оборот синтетических наркотиков? Нужно ли еще больше ужесточить меры наказания в законодательстве для предотвращения распространения таких тяжелых наркотиков? Свои мнения оставляйте в комментариях!