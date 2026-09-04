«Логистический кошмар для флота США»: Иран поставил американскую эскадру в тяжелое положение

·108·Мир
«Логистический кошмар для флота США»: Иран поставил американскую эскадру в тяжелое положение

Военные действия Ирана в регионе Ближнего Востока вызвали беспрецедентный кризис в материально-техническом обеспечении Военно-морских сил (ВМС) США — настоящий «логистический кошмар». Об этом сообщило авторитетное издание Те Нью-Йорк Тимес в своем аналитическом расследовании. После того как ключевые опорные базы в регионе подверглись ударам, десятки тысяч американских военных вынуждены находиться в открытом океане в крайне опасных и тяжелых условиях.

Огромная армада и выход из строя базы в Бахрейне

Сосредоточенная в водах Ближнего Востока американская военная группировка ежедневно требует колоссальных ресурсов:

  • Состав группировки: В общей сложности 20 боевых кораблей, включая два огромных авианосца и 12 эсминцев, а также около 20 000 матросов и морских пехотинцев;

  • Потребность в ресурсах: Для поддержания боеготовности армады ежедневно требуется более 420 000 порций продовольствия и примерно 8 миллионов галлонов топлива;

  • Удар по логистической базе в Бахрейне: 28 февраля 2026 года Иран нанес удар по важному логистическому центру США в Бахрейне. В результате серьезный ущерб понесли штаб 5-го флота, склады оружия, казармы и объекты снабжения;

  • Порты под угрозой: Все остальные альтернативные гавани в регионе, способные принимать авианосцы и судна снабжения, остаются под прицелом иранских ракет и ударных дронов, что делает их использование практически невозможным.

Опасные операции в открытом океане и снабжение за тысячи миль

Лишившись своих баз, ВМС США перешли к применению чрезвычайно опасных методов в открытых водах:

  • Дозаправка на дистанции 45 метров: Заправка топливом и передача грузов теперь осуществляются прямо в открытом океане. Корабли вынуждены повторять сложные и опасные операции каждые 5–6 дней, двигаясь бок о бок на расстоянии всего 45 метров друг от друга;

  • Маршруты снабжения в 2200 и 3700 миль: Цепочка поставок растянулась на тысячи миль. Основной поток грузов направляется с острова Диего-Гарсия в Индийском океане (около 2200 миль). В качестве альтернативы рассматривается гигантское расстояние до Сингапура через Малаккский пролив — 3700 миль.

Кризис «Авраама Линкольна»: 9 месяцев без портов и психологический срыв экипажа

Резкие логистические сбои наносят тяжелый удар по состоянию военной техники и личного состава:

  • 9 месяцев без суши: Американский авианосец «Авраама Линкольн» провел в море почти 9 месяцев, не заходя ни в один порт;

  • Бытовой и психологический кризис: Из-за нехватки воды на кораблях, выхода из строя систем сантехники и истощения запасов продовольствия моральный дух матросов резко упал;

  • Бесконечная неопределенность: Как отмечает Те Нью-Йорк Тимес, точных сроков завершения военной миссии нет, а чрезмерно затянувшиеся походы полностью истощают экипажи физически и морально.

Как вы думаете, сможет ли флот США в условиях столь тяжелого кризиса снабжения и психологического давления долго удерживать свое доминирование на Ближнем Востоке, или Вашингтон будет вынужден изменить стратегию и вернуть силы обратно? Оставляйте свои мнения в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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