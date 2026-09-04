Представлен Филипс С7221 5Г: экран 120 Hz и аккумулятор 5700 mAh

·13·Технологии
Представлен Филипс С7221 5Г: экран 120 Hz и аккумулятор 5700 mAh

Бренд Филипс расширил свою линейку доступных смартфонов, официально представив модель Филипс С7221 5Г с поддержкой сетей 5Г. По данным иксбт.ком, новинка привлекает внимание сочетанием современных технических характеристик и доступной цены, что призвано усилить конкуренцию в среднем ценовом сегменте. Об этом сообщает портал Иксбт.ком.

Смартфон оснащен 6,67-дюймовым жидкокристаллическим дисплеем с разрешением 1600 × 720 пикселей и частотой обновления 120 Hz, обеспечивающим плавность изображения. Такой экран гарантирует пользователям высокий комфорт при просмотре контента и работе с интерфейсом.

Производительность и аппаратное обеспечение

В основе работы устройства лежит процессор Унисок Т8200, созданный по 6-нм техпроцессу. Чипсет включает два ядра Кортекс-А76 и шесть энергоэффективных ядер Кортекс-А55, а за графические задачи отвечает ускоритель Мали-Г57 МК2.

Покупателям предлагаются две модификации по объему оперативной памяти — 6 GB или 8 GB. Объем встроенной памяти во всех версиях составляет 128 GB. Смартфон работает под управлением современной операционной системы Android 16.

Камера и возможности аккумулятора

Что касается возможностей съемки, новая модель оснащена основной камерой на 64 Мп и фронтальной камерой на 16 Мп. Этого достаточно для выполнения повседневных задач и получения качественных кадров.

За автономную работу смартфона отвечает емкий аккумулятор на 5700 mAh. Для зарядки используется удобный порт USB Тйпе-К, что упрощает эксплуатацию устройства.

Для безопасности на боковой грани корпуса расположен сканер отпечатков пальцев. Устройство также поддерживает две СИМ-карты, сети 5Г, двухдиапазонный Wi-Fi и оснащено стереодинамиками для качественного звука. Корпус защищен от пыли и влаги по стандарту ИП64.

На данный момент модель представлена на рынке Индии, где версия с 6 GB оперативной и 128 GB встроенной памяти оценивается в 20 499 рупий, что составляет примерно 215 долларов США.

PhilipsСмартфоныUnisocAndroid 165G
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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