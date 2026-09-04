Виза в Таиланд через Москву: поездки в Бангкок стали сложнее для граждан Узбекистана

Порядок поездок в Таиланд, являющийся одним из самых популярных туристических направлений среди граждан Узбекистана, неожиданно и серьезно осложнился. Соотечественникам, обратившимся за официальной электронной визой (Э-виса) для въезда в страну, требуется лично посетить посольство Таиланда в столице России — Москве — для оплаты визового сбора. Этот неудобный порядок вызывает широкие возражения и вопросы среди туристов и представителей туристической сферы.

Электронная анкета и требование об оплате в Москве: что говорит консульство?

По данным Генерального консульства Узбекистана в Бангкоке и средств массовой информации, новые правила охватывают следующие важные аспекты:

Обязательное предварительное оформление: Граждане Узбекистана, планирующие поездку в Таиланд, обязаны до поездки заполнить специальную анкету через официальный портал электронных виз Таиланда;

Посольский сбор в Москве: После заполнения анкеты в онлайн-системе указано, что процесс оплаты консульского сбора должен осуществляться непосредственно в Посольстве Королевства Таиланд, расположенном в столице Российской Федерации — Москве;

Валюта и форма оплаты: Сообщается, что визовые сборы в посольстве принимаются исключительно в долларах США;

Дополнительные расходы и хлопоты: Из-за отсутствия дипломатического представительства Таиланда в Узбекистане и ненастроенности системы дистанционного приема платежей туристы сталкиваются с риском путевых расходов и потери времени.

Отмененная льгота для 93 стран и контекст Центральной Азии

Действия властей Таиланда объясняются ужесточением правил миграции и безопасности:

Безвизовый режим отменен: Правительство Таиланда официально отменило ранее действовавший облегченный безвизовый режим для 93 стран, включая Россию и государства Центральной Азии;

Исключение в регионе: Среди республик Центральной Азии льготный порядок в качестве особого исключения сохранен только для граждан Кыргызстана;

Вероятность снижения турпотока: В связи с тем, что для получения визы требуются дополнительный перелет или сложная логистика, ожидается перенаправление потока узбекистанских путешественников в альтернативные безвизовые страны (например, Малайзию, Индонезию или Вьетнам).

Как вы думаете, почему правительство Таиланда сделало обязательной поездку в посольство в Москве вместо приема платежей через онлайн-банковские карты? Отобьет ли такой логистический барьер у узбекистанских туристов интерес к этой стране полностью? Оставляйте свои мнения в комментариях!