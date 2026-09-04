Индийский бренд Миви представляет свой первый 5Г смартфон

·25·Технологии
Индийский бренд Миви представляет свой первый 5Г смартфон

Известная индийская технологическая компания объявила дату официальной презентации своего первого в истории смартфона — модели Миви Оне 5Г. Согласно данным иксбт.ком, демонстрация нового устройства запланирована на 24 сентября текущего года, и ожидается, что этот гаджет станет важным шагом для бренда на рынке мобильной связи. Об этом Иксбт.ком сообщает.

Производитель официально подтвердил, что будущий смартфон будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon и поддерживать современные сети 5Г. Однако пока компания держит в секрете точную модель чипа. Эксперты предполагают, что в качестве «сердца» устройства может быть выбран энергоэффективный процессор Snapdragon 4 Ген 2.

Внешний вид и особенности дизайна

Согласно первым официальным изображениям, опубликованным компанией, Миви Оне 5Г будет представлен в корпусе зеленого цвета. В соответствии с современными дизайнерскими тенденциями, гаджет имеет плоскую заднюю панель и скругленные, аккуратно оформленные углы.

Главным визуальным акцентом смартфона является его блок камер. Модули расположены вертикально: два крупных круглых объектива и рядом с ними светодиодная вспышка вытянутой формы. Информация о версиях устройства в других цветах пока не разглашается.

Дизайн и популярные аналоги

Внешний вид Миви Оне 5Г привлек внимание многих аналитиков и пользователей. В частности, его дизайн, напоминающий один из последних флагманов Apple — iPhone 16, быстро стал предметом обсуждений. Это свидетельствует о высоком спросе на рынке на подобную эстетику и удобную эргономику.

Технические возможности и результаты тестов

По мере приближения даты презентации в базе данных бенчмарка Geekbench появилось новое устройство с индексом Миви МВНОЭ. Согласно результатам теста, смартфон оснащен процессором Snapdragon 4 Ген 2, 6 GB оперативной памяти и работает под управлением операционной системы Android 16.

Также в базе были замечены модификации с 4 GB и 8 GB оперативной памяти. Однако Миви пока официально не подтвердила, что эти устройства относятся именно к серии Оне 5Г. Ожидается, что в ближайшие дни компания прояснит все оставшиеся детали.

MiviСмартфонSnapdragonAndroid5G
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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