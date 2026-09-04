Куктеч представила универсальный адаптер питания для ноутбуков мощностью 360 В

Компания Куктеч представила новый адаптер питания для ноутбуков под названием Тйпе 30. Максимальная мощность устройства составляет 360 В, что позволяет ему заряжать практически любые ноутбуки на рынке, включая высокопроизводительные игровые модели. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным иксбт.ком, новое устройство отличается своей универсальностью. Производитель заявляет, что этот адаптер полностью совместим с более чем двадцатью различными разъемами для зарядки, что дает пользователям возможность использовать одно решение для нескольких устройств.

Технология нитрида галлия и компактность

В качестве технической основы устройства выбран передовой чип питания на основе нитрида галлия (GaN). Этот современный подход позволил достичь очень высоких показателей мощности при сохранении компактных размеров.

Удельная мощность устройства составляет примерно 1360 В/л. Отмечается, что этот показатель более чем в два раза превышает характеристики обычных оригинальных блоков питания мощностью 300 В, предназначенных для игровых ноутбуков.

Система охлаждения и безопасность

Сочетание сверхвысокой мощности и малых размеров делает вопрос отвода тепла критически важным. По этой причине Куктеч оснастила свой продукт специальной системой активного охлаждения.

Внутри корпуса устройства установлен тонкий вентилятор с автоматической регулировкой скорости, который эффективно рассеивает тепло даже при максимальной нагрузке. Кроме того, для повышения удобства использования и долговечности предусмотрена съемная пылезащитная крышка.