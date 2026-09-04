Акуimа в подвале: в Фергане обнаружили гражданина, разводящего акул (видео)

·4·Общество
Акуimа в подвале: в Фергане обнаружили гражданина, разводящего акул (видео)

В многоквартирном жилом доме города Ферганы был выявлен громкий случай использования подвального помещения, являющегося общей долевой собственностью, в личных и весьма необычных целях. В ходе мониторинга, проведенного областной инспекцией по контролю в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, было установлено, что местный житель самовольно перегородил подвал многоэтажки, установил там огромный искусственный бассейн и разводил рыбок, известных как «сиамская акула».

«Что это за рыба? — Акула!»: Проверка инспекции и незаконная ферма

В ходе проверки, проведенной в многоквартирном доме № 78 по улице Фергана схода граждан махалли «Мурванат» города Ферганы, должностные лица стали свидетелями серьезных правонарушений:

  • Искусственный водоем в нарушение постановления: Владелец квартиры № 17 грубо нарушил требования постановления Кабинета Министров за № 648, установив в подвальном помещении крупногабаритный каркасный искусственный бассейн;

  • Разведение «сиамских акул»: В ответ на вопрос ответственного сотрудника владелец квартиры подтвердил, что в водоеме содержатся хищные рыбы семейства акуловых:

    «Что это за рыба? — Акула, называют сиамской. — Акула? Вы держите акулу в многоквартирном доме?!» — не скрывая удивления, произнес представитель инспекции;

  • Самовольный захват подвала: Собственник самовольно разделил различные части подвала стенами и перегородками, незаконно завладев ими, а также провел специальные трубы водоснабжения.

Незаконное использование питьевой воды и примененные меры наказания

Вскрылись и факты неправомерного использования коммунальных ресурсов при содержании водоема и ведении рыбоводческого хозяйства:

  • Хищение питьевой воды: Выяснилось, что для наполнения огромного бассейна и обеспечения жизнедеятельности рыб владелец квартиры самовольно подключился к городской сети питьевой воды и незаконно пользовался ею;

  • Административные штрафы: В отношении нарушителя по соответствующим статьям Кодекса об административной ответственности составлены протоколы по двум направлениям (самовольный захват подвала и незаконное использование питьевой воды), наложены штрафы;

  • 15-дневный обязательный срок: Собственнику было вручено официальное письменное предписание полностью освободить подвал в течение 15 дней, демонтировать бассейн и трубы, а также вернуть подвальное помещение в первоначальное состояние.

Специалисты отмечают, что хранение большого объема воды в подвалах многоквартирных домов может повысить уровень влажности и нанести серьезный ущерб фундаменту и сейсмостойкости здания.

По вашему мнению, как можно положить конец таким случаям самовольного захвата общих подвалов и подъездов многоэтажек? Нужно ли ужесточить наказания за подобные действия, угрожающие безопасности соседей и целостности здания? Оставляйте свои мысли в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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