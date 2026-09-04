Россия резко оценила инициативу Трампа по Украине...

Выдвинутая президентом США Дональдом Трампом мирная инициатива по урегулированию вооруженного конфликта в Украине непонятна мировому сообществу, а ее практическая реализация крайне сложна. Об этом заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобыков на пресс-конференции по итогам форума. Это резкое заявление прозвучало на фоне сообщений о срочном визите представителей Вашингтона в Киев.

Холодная реакция Кремля: «Мировому сообществу трудно понять»

Российское руководство подчеркивает, что мирная концепция Трампа не соответствует текущим реалиям:

«Нет внятной логики»: «Если посмотреть на то, как развивается ситуация в Украине, становится очевидно, что план Трампа очень сложен для понимания мировым сообществом и крайне труден в реализации», — подчеркнул Антон Кобыков;

Из чего состоит просочившийся в СМИ план Трампа? Согласно информации, просочившейся в международные СМИ, предложение американского лидера предусматривает всеобъемлющее соглашение: наряду с признанием суверенитета Украины предлагается заморозить территориальные уступки по линии фронта в их нынешнем положении;

Реакция Владимира Путина: Президент РФ на пленарном заседании форума заявлял, что возможности для урегулирования конфликта имеются, однако радикальные действия, предпринимаемые киевской администрацией, служат главным препятствием для мирного диалога.

Ожидания Киева: спецмиссия Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа

Несмотря на скептические заявления российской стороны, администрация Киева активизирует диалог с ближайшим окружением Трампа:

Ожидаемый важный визит: Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что определены предварительные даты визита в Киев специального представителя американского лидера Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера;

«Прибудут в ближайшие дни»: Как отметил Зеленский, этот важный визит ожидается в считанные дни;

Чего ждет Киев? Украинское руководство возлагает большие надежды на то, что через Уиткоффа и Кушнера удастся убедить российского лидера Владимира Путина принять условия, выдвигаемые официальным Киевом.

По мнению геополитических аналитиков, сложная обстановка на фронте и диаметрально противоположные требования сторон превращают потенциальную мирную миссию Трампа в крайне рискованное дипломатическое испытание.

А как вы считаете, удастся ли спецпредставителям команды Дональда Трампа усадить Москву и Киев за стол переговоров? Может ли идея заморозки территорий по нынешней линии фронта привести к реальному перемирию или это лишь временная передышка? Оставляйте свои мысли в комментариях!