Чрезвычайное происшествие на улице Глинки: Хокимият выступил с официальным заявлением по поводу утечки газа

·26·Общество
Чрезвычайное происшествие на улице Глинки: Хокимият выступил с официальным заявлением по поводу утечки газа

Хокимият Ташкента предоставил официальную информацию по поводу инцидента с утечкой газа на улице Глинки в Яккасарайском районе столицы. Городская администрация выразила полное понимание обеспокоенности жителей и гостей столицы, подчеркнув, что главная цель — не только устранить последствия происшествия, но и проверить состояние инженерных сетей, чтобы решительно не допустить повторения подобных опасных ситуаций.

В чем причина аварии? Анализ подземного трубопровода и скопившегося газа

Первичные технические проверки, проведенные специальными службами, выявили следующие подробности:

  • Дефект трубы диаметром 219 мм: Природный газ, вышедший из подземного газопровода диаметром 219 мм, скопился в камере близлежащей тепловой сети (теплосети) и привел к аварийной ситуации;

  • Трещины площадью 375 кв. см: Было установлено, что утечка газа фиксировалась в нескольких точках общей площадью примерно 375 квадратных сантиметров (15×25 см);

  • Изучение специалистами: Все профильные эксперты отрасли детально изучают подлинные причины утечки газа и все возникшие обстоятельства.

Принимаемые меры: Открытие дороги и возбужденное уголовное дело

Хокимият и соответствующие правоохранительные органы принимают ряд неотложных мер в связи с инцидентом:

  • Дорожное покрытие будет восстановлено: После полного завершения инженерных проверок и ремонтных работ поврежденное асфальтовое покрытие будет оперативно восстановлено, и в ближайшее время улица вновь откроется для движения транспорта;

  • Возбуждено уголовное дело: По данному чрезвычайному происшествию официально возбуждено уголовное дело, в настоящее время ведутся оперативно-следственные мероприятия;

  • Строгая правовая оценка: По результатам расследования действиям всех виновных лиц, не соблюдавших правила безопасности, будет дана правовая оценка;

  • Непрерывный контроль: Столичный хокимият держит ситуацию на этой улице под постоянным контролем до ее полной нормализации.

А как вы считаете, какие еще дополнительные меры контроля необходимо внедрить для обеспечения безопасности подземных коммуникаций и газовых сетей на центральных улицах столицы? Какова должна быть ответственность коммунальных служб в предотвращении подобных аварий? Оставляйте свои мнения в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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