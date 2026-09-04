Чрезвычайное происшествие на улице Глинки: Хокимият выступил с официальным заявлением по поводу утечки газа

Хокимият Ташкента предоставил официальную информацию по поводу инцидента с утечкой газа на улице Глинки в Яккасарайском районе столицы. Городская администрация выразила полное понимание обеспокоенности жителей и гостей столицы, подчеркнув, что главная цель — не только устранить последствия происшествия, но и проверить состояние инженерных сетей, чтобы решительно не допустить повторения подобных опасных ситуаций.

В чем причина аварии? Анализ подземного трубопровода и скопившегося газа

Первичные технические проверки, проведенные специальными службами, выявили следующие подробности:

Дефект трубы диаметром 219 мм: Природный газ, вышедший из подземного газопровода диаметром 219 мм, скопился в камере близлежащей тепловой сети (теплосети) и привел к аварийной ситуации;

Трещины площадью 375 кв. см: Было установлено, что утечка газа фиксировалась в нескольких точках общей площадью примерно 375 квадратных сантиметров (15×25 см);

Изучение специалистами: Все профильные эксперты отрасли детально изучают подлинные причины утечки газа и все возникшие обстоятельства.

Принимаемые меры: Открытие дороги и возбужденное уголовное дело

Хокимият и соответствующие правоохранительные органы принимают ряд неотложных мер в связи с инцидентом:

Дорожное покрытие будет восстановлено: После полного завершения инженерных проверок и ремонтных работ поврежденное асфальтовое покрытие будет оперативно восстановлено, и в ближайшее время улица вновь откроется для движения транспорта;

Возбуждено уголовное дело: По данному чрезвычайному происшествию официально возбуждено уголовное дело, в настоящее время ведутся оперативно-следственные мероприятия;

Строгая правовая оценка: По результатам расследования действиям всех виновных лиц, не соблюдавших правила безопасности, будет дана правовая оценка;

Непрерывный контроль: Столичный хокимият держит ситуацию на этой улице под постоянным контролем до ее полной нормализации.

А как вы считаете, какие еще дополнительные меры контроля необходимо внедрить для обеспечения безопасности подземных коммуникаций и газовых сетей на центральных улицах столицы? Какова должна быть ответственность коммунальных служб в предотвращении подобных аварий? Оставляйте свои мнения в комментариях!