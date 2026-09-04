Новый порядок школьной формы или безосновательный страх? Управление образования опровергло слухи

·67·Общество
Новый порядок школьной формы или безосновательный страх? Управление образования опровергло слухи

Главное управление дошкольного и школьного образования города Ташкента выступило с официальной реакцией на широко распространенные в социальных сетях сообщения о том, что учителей могут наказать за неправильное прикрепление специального брелока (вешалки) из состава «Президентского подарка», вручаемого первоклассникам, к школьной сумке. Управление решительно опровергло эти слухи, подчеркнув их полную несостоятельность.

В состав традиционного «Президентского подарка», предназначенного для учеников, впервые переступивших порог школы в новом 2026–2027 учебном году, в этом году также вошел специальный брелок с изображением Государственного герба и флага. Было рекомендовано прикреплять данный брелок в определенном месте школьной сумки.

Однако в последние дни в социальных сетях начали распространяться сообщения о том, что в случае несоблюдения учащимися этой рекомендации, то есть если брелок прикреплен в другом месте сумки или не прикреплен вообще, к педагогическим работникам будут применены меры наказания. Это вызвало различные недоразумения и тревогу среди работников сферы образования и родителей.

Главное управление дошкольного и школьного образования города Ташкента сделало официальное заявление с целью внести ясность в данную ситуацию:

«Распространенные в социальных сетях сообщения о том, что учителей накажут за неправильно прикрепленный брелок из «Президентского подарка» к сумке, абсолютно безосновательны и не соответствуют действительности. Данный брелок рекомендуется крепить в определенном месте сумки исключительно в ознакомительных целях. Никакие меры наказания к педагогическим работникам за несоблюдение этой рекомендации не применяются», — говорится в сообщении управления.

Управление образования призывает всех педагогических работников и родителей не верить необоснованным слухам и опираться на официальную информацию. Брелок с изображением государственной символики призван служить формированию у учащихся чувства патриотизма, а рекомендации по его ношению носят добровольный характер.

А как вы считаете, правильно ли, что на сумках школьников есть брелоки с изображением государственной символики? Не станут ли такие рекомендации дополнительной нагрузкой для учителей и учеников? Оставляйте свои мнения в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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