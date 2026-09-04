«Медсестра попросила 300 долларов»: подробности громкого заявления актера Мусульмона Юнусова

В одной из семейных поликлиник Сергелийского района города Ташкента открытое вымогательство денег медицинским работником за оформление инвалидности несовершеннолетнему ребенку вызвало широкий общественный резонанс и бурю негодования. Известный актер и активист социальных сетей Мусульмон Юнусов рассказал о незаконном вымогательстве, с которым он столкнулся в процессе подготовки законных документов на свою несовершеннолетнюю дочь.

По словам артиста, медсестра районной семейной поликлиники потребовала 300 долларов США за оформление статуса инвалидности его дочери.

«Медсестра попросила 300 долларов»: подробности громкого заявления

Озвучив данную ситуацию общественности через социальные сети, актер Мусульмон Юнусов жестко осудил коррупционные пороки в системе низшего звена здравоохранения и социального обеспечения:

Открытое вымогательство: Сотрудница поликлиники без всякого стеснения потребовала конкретную сумму — взятку в размере 300 долларов за оформление законных прав пациента и нуждающегося в помощи ребенка;

Возмущение артиста: Юнусов отметил, что не намерен подчиняться таким незаконным требованиям, а простые граждане годами страдают от подобных преград и бюрократии в системе;

Гнев общественности: Пользователи сети резко раскритиковали действия сотрудников, пытающихся нажиться за счет пособий детей и лиц с ограниченными возможностями.

Обращение к Шахнозе Мирзиёевой: требование личного контроля и проверки районных служб

Чтобы ситуация не осталась без внимания, актер напрямую обратился к высшей социальной структуре государства:

Публичный призыв: Мусульмон Юнусов выступил с открытым официальным обращением к первому заместителю директора Национального агентства социальной защиты Шахнозе Мирзиёевой;

Просьба о личном контроле: Артист попросил взять данную ситуацию под личный контроль и провести масштабную проверку деятельности семейной поликлиники Сергелийского района и связанных с ней медико-социальных служб;

Необходимость жестких реформ в системе: В то время как в стране предпринимаются важные шаги по поддержке нуждающегося в социальной защите населения, подобные злоупотребления на местах подрывают доверие к системе.

Данный инцидент требует от Национального агентства социальной защиты и Министерства здравоохранения усиления прозрачности процесса установления инвалидности в медицинских учреждениях.

А по вашему мнению, достаточно ли полной цифровизации системы для искоренения человеческого фактора и коррупции при оформлении инвалидности? Какие суровые меры наказания должны применяться против подобных случаев в семейных поликлиниках? Оставляйте свои мысли в комментариях!