Трамп открыто высказался о военном столкновении с Ираном и контроле над Ормузским проливом

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме охарактеризовал прямое военное противостояние между Вашингтоном и Тегераном как «мелочь» для Соединенных Штатов. На фоне этого резонансного заявления Трамп подчеркнул, что теперь не заинтересован в заключении каких-либо соглашений о прекращении огня с руководством Ирана, поскольку США установили практически полный контроль над важнейшей стратегической точкой — Ормузским проливом, а экономика противника переживает глубокий спад.

«Это не война, а мелкий военный конфликт»: оценка Вэнса и Трампа

Лидер Белого дома прокомментировал позицию официального Вашингтона в отношении сложившейся ситуации следующим образом:

Осторожность вице-президента: Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс открыто заявлял, что не стал бы характеризовать происходящие военные события как полноценную «войну»;

Резкий ответ Трампа: На вопрос журналистов о том, как следует называть это столкновение, Трамп ответил: «Я называю это военным конфликтом, потому что для нас это просто пустяковая мелочь» (эпизод транслировался телеканалом К-СПАН);

Отсутствие стремления к соглашению: Президент добавил, что не ощущает потребности в проведении дипломатических переговоров с Тегераном о прекращении боевых действий, так как нынешний баланс сил полностью устраивает Белый дом.

Контроль над Ормузским проливом и крах иранской экономики

Трамп назвал основные стратегические факторы, закрепившие военное превосходство:

Захвачены нефтяные ворота мира: По словам президента, военно-морские силы США взяли под «почти полный» контроль Ормузский пролив — важнейшую артерию транспортных путей нефти на нашей планете;

Полное уничтожение экономики: В результате сокрушительных санкций и противостояния финансовая система Ирана переживает стадию «полного краха»;

Угроза «стереть с лица земли»: 31 августа, после того как Корпус стражей исламской революции (КСИР) выступил с заявлением в адрес Вашингтона: «вы пожалеете о ваших новых ударах», Трамп открыто пригрозил «стереть Иран с лица земли как государство».

Бои, начавшиеся с февраля, и рухнувшее июньское перемирие

Военный кризис между двумя странами за короткое время прошел через несколько этапов:

Начало войны: Активные вооруженные столкновения между США и Ираном начались в феврале текущего года;

Сорванная сделка: Хотя в июне стороны достигли соглашения о прекращении огня, всего несколько недель спустя боевые действия разгорелись с новой силой;

Стратегия долгосрочного давления: Нынешнее заявление Трампа показывает, что Вашингтон теперь опирается не на стол переговоров, а на стратегию полного экономического и военного истощения Тегерана.

Как вы думаете, означает ли то, что Дональд Трамп назвал столкновение с Ираном «мелочью», абсолютное превосходство Соединенных Штатов или это прелюдия к еще более опасному взрыву на Ближнем Востоке? Как контроль США над Ормузским проливом повлияет на цены на нефть и мировой рынок? Свои мнения оставляйте в комментариях!