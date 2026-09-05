Трамп открыто высказался о военном столкновении с Ираном и контроле над Ормузским проливом

·3·Мир
Трамп открыто высказался о военном столкновении с Ираном и контроле над Ормузским проливом

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме охарактеризовал прямое военное противостояние между Вашингтоном и Тегераном как «мелочь» для Соединенных Штатов. На фоне этого резонансного заявления Трамп подчеркнул, что теперь не заинтересован в заключении каких-либо соглашений о прекращении огня с руководством Ирана, поскольку США установили практически полный контроль над важнейшей стратегической точкой — Ормузским проливом, а экономика противника переживает глубокий спад.

«Это не война, а мелкий военный конфликт»: оценка Вэнса и Трампа

Лидер Белого дома прокомментировал позицию официального Вашингтона в отношении сложившейся ситуации следующим образом:

  • Осторожность вице-президента: Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс открыто заявлял, что не стал бы характеризовать происходящие военные события как полноценную «войну»;

  • Резкий ответ Трампа: На вопрос журналистов о том, как следует называть это столкновение, Трамп ответил: «Я называю это военным конфликтом, потому что для нас это просто пустяковая мелочь» (эпизод транслировался телеканалом К-СПАН);

  • Отсутствие стремления к соглашению: Президент добавил, что не ощущает потребности в проведении дипломатических переговоров с Тегераном о прекращении боевых действий, так как нынешний баланс сил полностью устраивает Белый дом.

Контроль над Ормузским проливом и крах иранской экономики

Трамп назвал основные стратегические факторы, закрепившие военное превосходство:

  • Захвачены нефтяные ворота мира: По словам президента, военно-морские силы США взяли под «почти полный» контроль Ормузский пролив — важнейшую артерию транспортных путей нефти на нашей планете;

  • Полное уничтожение экономики: В результате сокрушительных санкций и противостояния финансовая система Ирана переживает стадию «полного краха»;

  • Угроза «стереть с лица земли»: 31 августа, после того как Корпус стражей исламской революции (КСИР) выступил с заявлением в адрес Вашингтона: «вы пожалеете о ваших новых ударах», Трамп открыто пригрозил «стереть Иран с лица земли как государство».

Бои, начавшиеся с февраля, и рухнувшее июньское перемирие

Военный кризис между двумя странами за короткое время прошел через несколько этапов:

  • Начало войны: Активные вооруженные столкновения между США и Ираном начались в феврале текущего года;

  • Сорванная сделка: Хотя в июне стороны достигли соглашения о прекращении огня, всего несколько недель спустя боевые действия разгорелись с новой силой;

  • Стратегия долгосрочного давления: Нынешнее заявление Трампа показывает, что Вашингтон теперь опирается не на стол переговоров, а на стратегию полного экономического и военного истощения Тегерана.

Как вы думаете, означает ли то, что Дональд Трамп назвал столкновение с Ираном «мелочью», абсолютное превосходство Соединенных Штатов или это прелюдия к еще более опасному взрыву на Ближнем Востоке? Как контроль США над Ормузским проливом повлияет на цены на нефть и мировой рынок? Свои мнения оставляйте в комментариях!

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Рейды, взбудоражившие высшую элиту: НАБУ начало проверку в отношении Генпрокурора и его заместителяРейды, взбудоражившие высшую элиту: НАБУ начало проверку в отношении Генпрокурора и его заместителяСегодня, 18:33Неожиданная тишина: украинским войскам отдан приказ о 3-дневном прекращении огняНеожиданная тишина: украинским войскам отдан приказ о 3-дневном прекращении огняСегодня, 18:27Почему присяжные не смогли вынести приговор Линдси Клэнси, убившей троих своих детей?Почему присяжные не смогли вынести приговор Линдси Клэнси, убившей троих своих детей?Сегодня, 18:13Более 11 тысяч пирсингов: как Элейн Дэвидсон установила рекорд?Более 11 тысяч пирсингов: как Элейн Дэвидсон установила рекорд?Сегодня, 18:12Бывший министр связи России обвиняется в создании известной финансовой пирамиды «Финико»Бывший министр связи России обвиняется в создании известной финансовой пирамиды «Финико»Сегодня, 18:04Кирилл Буданов раскрыл свой совет Зеленскому по ДонбассуКирилл Буданов раскрыл свой совет Зеленскому по ДонбассуСегодня, 17:19
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
Свадьба века Роналду: место проведения церемонии и подробности
Свадьба века Роналду: место проведения церемонии и подробности
Гигантская змея, забравшаяся на электрический столб, погибла от удара током
Гигантская змея, забравшаяся на электрический столб, погибла от удара током
Весёлая игра деревенских детей, вымазанных в грязи, покорила соцсети
Весёлая игра деревенских детей, вымазанных в грязи, покорила соцсети
Волосы длиной 2,71 метра: женщина, известная своими волосами, которые длиннее её роста, снова в центре внимания
Волосы длиной 2,71 метра: женщина, известная своими волосами, которые длиннее её роста, снова в центре внимания
В реку Чикаго сбросили более 91 тысячи утят
В реку Чикаго сбросили более 91 тысячи утят
Молодой врач уволился уже в первый рабочий день в частной больнице
Молодой врач уволился уже в первый рабочий день в частной больнице