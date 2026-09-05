США продают Саудовской Аравии высокоточные бомбы на 5 миллиардов долларов

·38·Мир
США продают Саудовской Аравии высокоточные бомбы на 5 миллиардов долларов

Государственный департамент США официально одобрил крупную сделку по поставке Саудовской Аравии дальнобойных высокоточных авиационных бомб ДжДАМ-ЭР и сопутствующего современного военного оборудования. Согласно информации, опубликованной на сайте ведомства, этот масштабный военный пакет общей стоимостью почти 5 миллиардов долларов направлен на укрепление баланса сил на Ближнем Востоке и выведение потенциала воздушного нападения Эр-Рияда на беспрецедентный уровень.

Более 10 тысяч авиабомб: детали заказа Эр-Рияда

Этот военный пакет, сформированный по запросу Королевства Саудовская Аравия, поражает экспертов своими масштабами:

  • Стратегический контракт на 5 миллиардов долларов: Внешнеполитическое ведомство США официально утвердило решение о продаже Эр-Рияду передового авиационного вооружения и модулей управления;

  • 5 004 авиабомбы весом 227 килограммов: Почти половину заказанного арсенала составляют высокоточные боеприпасы весом 227 кг, поражающие цель с высокой точностью;

  • 5 000 тяжелых бомб весом 907 килограммов: Кроме того, будут поставлены 5 тысяч тяжелых авиабомб калибра 907 кг, предназначенных для уничтожения прочных вражеских укреплений и подземных бункеров, а также комплексы управления для них;

  • Дополнительное военное обеспечение: В рамках контракта также будут предоставлены логистика, техническая поддержка и специальные системы адаптации под истребители.

Опасная мощь системы ДжДАМ-ЭР: от обычной бомбы к «умному оружию»

Технология ДжДАМ-ЭР (Джоинт Директ Аттак Мунитион — Экстендед Ранге) является одним из самых опасных средств современной воздушной войны:

  • Система «умного» управления: Данный комплект превращает обычные бомбы свободного падения в высокоточные управляемые средства поражения, оснащенные ГПС и инерциальной навигационной системой;

  • Дальнобойный полет (ЭР): Благодаря специальным складывающимся крыльям, устанавливаемым на бомбу, после сброса с самолета она может планировать на расстояние более 70–80 километров. Это позволяет саудовским самолетам наносить удары, не заходя в зону противовоздушной обороны противника;

  • Влияние на напряженность на Ближнем Востоке: На фоне сохраняющегося в регионе противостояния с Ираном и угрозы со стороны хуситов в Красном море Саудовская Аравия обеспечивает свою боевую авиацию самым мощным арсеналом в регионе.

Как вы думаете, послужит ли покупка Саудовской Аравией у США высокоточных бомб на 5 миллиардов долларов поддержанию стабильности и безопасности на Ближнем Востоке, или же она еще больше разгонит новую гонку вооружений в регионе? Оставляйте свои мнения в комментариях!

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Трамп открыто высказался о военном столкновении с Ираном и контроле над Ормузским проливомТрамп открыто высказался о военном столкновении с Ираном и контроле над Ормузским проливомСегодня, 19:25Рейды, взбудоражившие высшую элиту: НАБУ начало проверку в отношении Генпрокурора и его заместителяРейды, взбудоражившие высшую элиту: НАБУ начало проверку в отношении Генпрокурора и его заместителяСегодня, 18:33Неожиданная тишина: украинским войскам отдан приказ о 3-дневном прекращении огняНеожиданная тишина: украинским войскам отдан приказ о 3-дневном прекращении огняСегодня, 18:27Почему присяжные не смогли вынести приговор Линдси Клэнси, убившей троих своих детей?Почему присяжные не смогли вынести приговор Линдси Клэнси, убившей троих своих детей?Сегодня, 18:13Более 11 тысяч пирсингов: как Элейн Дэвидсон установила рекорд?Более 11 тысяч пирсингов: как Элейн Дэвидсон установила рекорд?Сегодня, 18:12Бывший министр связи России обвиняется в создании известной финансовой пирамиды «Финико»Бывший министр связи России обвиняется в создании известной финансовой пирамиды «Финико»Сегодня, 18:04
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
Свадьба века Роналду: место проведения церемонии и подробности
Свадьба века Роналду: место проведения церемонии и подробности
Гигантская змея, забравшаяся на электрический столб, погибла от удара током
Гигантская змея, забравшаяся на электрический столб, погибла от удара током
Весёлая игра деревенских детей, вымазанных в грязи, покорила соцсети
Весёлая игра деревенских детей, вымазанных в грязи, покорила соцсети
Волосы длиной 2,71 метра: женщина, известная своими волосами, которые длиннее её роста, снова в центре внимания
Волосы длиной 2,71 метра: женщина, известная своими волосами, которые длиннее её роста, снова в центре внимания
В реку Чикаго сбросили более 91 тысячи утят
В реку Чикаго сбросили более 91 тысячи утят
Молодой врач уволился уже в первый рабочий день в частной больнице
Молодой врач уволился уже в первый рабочий день в частной больнице