Влияет ли обсуждение родителей на вашу судьбу?

У человека, выросшего на глазах у которого совершали ошибки собственные родители, может возникнуть вопрос: простить их или жить, постоянно обсуждая их поступки? В психологических подходах предлагается иный взгляд на этот вопрос: человек не обязан идеализировать родителей, но принятие их такими, какие они есть, может помочь в работе с собственным внутренним миром.

Суть этого подхода заключается вовсе не в оправдании всех поступков родителей. Напротив, речь идет о том, чтобы одновременно видеть как их сильные стороны, так и недостатки.

Почему важно принимать родителей?

Каждый человек проносит через всю жизнь воспоминания, связанные с родителями, из самого детства. Среди них могут быть как теплые моменты, так и болезненные воспоминания.

В некоторых случаях человек даже во взрослом возрасте может испытывать сильную обиду на ошибки родителей.

Однако принятие — это не значит:

считать совершенную ошибку правильной;

продолжать вредные отношения;

отказываться от собственных границ;

отрицать боль из прошлого.

Принятие — это признание реальности такой, какая она есть, и непредоставление ей возможности управлять жизнью человека.

Родители — тоже не идеальные люди

Одна из главных идей в тексте такова: оценивать человека исключительно по его ошибкам не позволяет полностью понять его личность.

У отца или матери могут быть недостатки. В то же время у них могут быть и добрые дела, проявления любви и положительные качества, которые они давали своему ребенку.

Судить человека только по его худшей ошибке — значит приравнивать всю его жизнь к одному событию.

Поэтому при принятии родителей важно понимать, что они тоже люди.

Что означает понятие «довольство» (родителей)?

Понятие «довольства отца» или «довольства матери» также следует трактовать правильно.

Это не значит, что ребенок должен одобрять любые действия своих родителей.

Если со стороны родителей имели место серьезные ошибки, насилие или другие деструктивные отношения, вполне естественно, что человек ставит на первое место собственную безопасность и личные границы.

В то же время человек может:

признать то, что произошло в прошлом; понять свои чувства; при необходимости искать путь к прощению; однако не повторять вредные модели отношений.

Не обязательно повторять судьбу родителей

Нередко человек во взрослом возрасте может повторять те модели отношений, которые он видел в своем детстве.

Но это не значит, что это неизбежная судьба.

Осознавая свои привычки, взгляды и отношения и работая над ними, человек может построить другую жизнь.

Для этого важнее не обвинять родителей, а понять, какой сценарий в собственной жизни вы хотите продолжить, а какой — остановить.

Видеть добро — не значит отрицать недостатки

Мысль о «Рахмане и шайтане» в тексте следует понимать не как религиозное суждение, а как метафору внутренней борьбы человеческой природы между добром и злом.

Человек несовершенен. В нем есть как хорошие качества, так и ошибки.

Этот же принцип применим и к родителям: видя их недостатки, не забывать и об их благих делах.

Самый главный вывод

Принятие родителей не означает одобрение каждого их поступка. Прощение также не означает, что человек должен отказаться от собственных границ.

Напротив, если человек осознает свое прошлое и может отделить хорошее от плохого в поведении родителей, ему становится проще принимать осознанные решения о том, какой опыт продолжить в своей жизни, а какой — прекратить.

Возможно, ваши родители не были идеальными. Но их ошибки — это не обязательный сценарий для вашего будущего.