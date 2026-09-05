Студенты Оксфорда общаются на узбекском языке в Узбекистане (видео)

·19·Общество
Студенты Оксфорда общаются на узбекском языке в Узбекистане (видео)

Беседа в обычном узбекском магазине привлекла внимание в социальных сетях. Причиной тому стало то, что среди собеседников были иностранные студенты, обучающиеся в Оксфордском университете, которые свободно общаются на узбекском языке.

На видео запечатлено, как студенты беседуют в магазине, где продаются национальные ткани и одежда. Использование ими узбекского языка свидетельствует об интересе к Узбекистану и внимании к изучению языка.

Студенты Оксфорда в Узбекистане

Как выяснилось, они прибыли в Узбекистан в рамках программы уйгуро-узбековедения (или узбековедения), запущенной в Оксфордском университете по инициативе Саиды Мирзиёевой.

Студенты принимают участие в месячной летней школе в стране. Программа позволяет не только изучать узбекский язык, но и поближе познакомиться с историей, культурой и повседневной жизнью Узбекистана.

Свободное общение иностранных студентов на узбекском языке в Узбекистане является примечательным фактом, свидетельствующим о растущем интересе к языку на международном уровне.

Беседа в магазине национальных тканей

В видеосюжете студенты находятся в магазине, заполненном узбекскими национальными тканями и одеждой. Знакомясь с местной обстановкой, в процессе беседы они использовали узбекский язык.

Подобное простое общение показывает, что изучение языка важно не только в рамках теоретических занятий, но и для его применения в реальной жизни.

Интерес к изучению узбекского языка за рубежом

Организация программы по направлению узбековедения в Оксфорде создает новые возможности для изучения узбекского языка и культуры Узбекистана в международной академической среде.

В рамках летней школы студенты получают возможность приехать в Узбекистан и использовать язык непосредственно в его естественной среде.

Это помогает применять на практике слова, выученные по книгам и в аудиториях, на базарах, в магазинах, на улице и в различных повседневных ситуациях.

О чем говорят эти кадры?

Общение студентов Оксфорда на узбекском языке в Узбекистане на первый взгляд может показаться обычным делом. Но за этим стоит процесс, направленный на популяризацию языка, культуры и образования на международном уровне.

  • В Оксфорде запущена программа по узбековедению;

  • студенты приехали в Узбекистан на месячную летнюю школу;

  • они используют узбекский язык в реальной среде;

  • знакомятся с культурой и повседневной жизнью страны.

Самое примечательное, что студенты, изучающие узбекский язык, применяют его на практике в самом Узбекистане. И это простое общение в магазине продемонстрировало одно из самых ярких проявлений изучения языка.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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