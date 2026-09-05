Митсубиши Паджеро превратится в совершенно новую линейку семейных кроссоверов

Японский автомобильный гигант Митсубиши планирует возродить легендарное имя Паджеро в качестве совершенно новой линейки семейных моделей. На презентации в Японии президент и генеральный директор компании Кэйсуке Кисиура объявил о разработке компактного кроссовера и небольшого автомобиля в формате кей-кара, которые дополнят новый флагманский внедорожник. Этот масштабный шаг является важной частью стратегии модернизации модельного ряда бренда. Об этом сообщает сообщает Иксбт.ком.

Новый компактный кроссовер составит конкуренцию Toyota RAV4

По данным Иксбт.ком, компактный кроссовер Паджеро, который дополнит линейку флагманских рамных моделей, может дебютировать в 2028–2029 годах. Ожидается, что этот автомобиль составит серьезную конкуренцию Toyota RAV4 и другим среднеразмерным кроссоверам на рынке.

Главное отличие заключается в том, что новая компактная модель откажется от классической рамной конструкции в пользу несущего кузова. Также планируется оснащение автомобиля современными электрифицированными силовыми агрегатами. В ходе презентации компания продемонстрировала силуэты будущих моделей с угловатыми формами кузова.

Паджеро Mini и другие ожидаемые новинки

Еще одним новым представителем семейства станет современный преемник популярной модели Паджеро Mini, выпускавшейся с 1994 по 2012 год. Его презентация намечена примерно на 2030 год. Ожидается, что автомобиль получит более угловатый внешний вид и увеличенный дорожный просвет по сравнению с Митсубиши Делика Mini.

В соответствии со строгими требованиями японского класса кей-каров, этот компактный автомобиль будет оснащен турбомотором объемом 660 кубических сантиметров. Предполагается, что покупателям также будет предложена версия с системой полного привода (фулл-тиме 4WD).

Масштабные обновления и судьба Паджеро Sport

Расширение семейства Паджеро является частью масштабной программы обновлений Митсубиши. В период с 2026 по 2031 финансовый год компания планирует представить в общей сложности 13 новых моделей, включая пять обычных и пять подключаемых гибридов.

При этом популярная среди поклонников модель Паджеро Sport не покинет рынок в ближайшее время. По словам представителя Митсубиши Кунитоси Итагаки, новый Паджеро не является его прямой заменой. Производство Паджеро Sport продолжится на рынках, где сохраняется спрос и соблюдаются местные требования.

Напомним, что нынешний Паджеро Sport был создан в 2015 году на базе пикапа Тритон и проходил рестайлинг в 2019 и 2024 годах. Однако на австралийском рынке модель была снята с продаж в 2025 году из-за несоответствия обновленным требованиям.

Пока не решено, на каких рынках будут продаваться две новые модели Паджеро меньшего размера. Если формат кей-кара, вероятно, останется эксклюзивным для внутреннего рынка Японии, то компактный кроссовер может получить более широкую международную географию.