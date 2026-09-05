В Бухаре тьютора, пристававшего к студентке, арестовали на 3 суток

40-летний тьютор одного из высших учебных заведений города Бухары был подвергнут административному аресту сроком на 3 суток за неподобающие действия в отношении своей студентки. Об этом сообщает QALAMPIR.UZ со ссылкой на судебные документы.

В судебных документах отмечается, что инцидент произошел 14 августа 2026 года примерно в 22:00. А.А. позвонил девушке, обучающейся в университете, и пообещал помочь ей сдать промежуточные контрольные. Взамен же он предложил ей интимную близость.

Кроме того, тьютор использовал непристойные слова, оскорбляющие честь и достоинство студентки, и проявил по отношению к ней сексуальные домогательства.

3 сентября данное дело было рассмотрено в Бухарском городском суде по уголовным делам. На судебном заседании А.А. признал свою вину. Он сообщил, что работает преподавателем в университете, в день происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения и попросил у студентки прощения.

Пострадавшая студентка также подтвердила детали происшествия в суде. По ее словам, А.А. предлагал ей романтические отношения и половую связь. Испугавшись этого, девушка заявила, что обратится в правоохранительные органы.

Несмотря на это, А.А. продолжал звонить на телефон студентки и использовать непристойные слова, унижающие ее честь и достоинство.

Согласно решению суда, А.А. был признан виновным в совершении правонарушения в виде сексуальных домогательств, предусмотренного частью 1 статьи 41-1 Кодекса об административной ответственности.

Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 3 суток.