Влияние дочери на карьеру: обнаружены удивительные изменения в поведении руководителей-мужчин

·19·Общество
Влияние дочери на карьеру: обнаружены удивительные изменения в поведении руководителей-мужчин

В корпоративном мире продвижение женщин по карьерной лестнице и гендерное равенство уже много лет являются предметом жарких дискуссий. Недавнее масштабное социально-экономическое исследование выявило совершенно неожиданный, но весьма весомый фактор, влияющий на кадровую политику руководителей-мужчин.

Как выяснилось, рождение дочери в семье кардинально меняет психологию руководителей-мужчин и их решения на рабочем месте.

«Эффект дочери»: старшая дочь меняет взгляды отца на бизнес

Ученые и аналитики изучили системы управления и кадровую статистику сотен компаний и зафиксировали поразительную закономерность:

  • Показатель найма: В компаниях под управлением топ-менеджеров-мужчин, у которых первым ребенком родилась девочка, значительно увеличился наем сотрудниц;

  • Высокие должности и карьера: Женщины не только чаще привлекаются на обычные штатные единицы, но и получили резкое расширение возможностей для продвижения на руководящие должности и перехода в звенья, принимающие стратегические решения;

  • Справедливость в оплате труда и оценке: Согласно результатам исследования, в коллективах, возглавляемых такими руководителями, отношение к женскому труду и критерии его оценки стали гораздо более справедливыми и объективными.

В чем причина этого феномена? Комментарий психологов

По мнению специалистов, это изменение — не просто случайность, а результат глубокой психологической трансформации:

  1. Усиление эмпатии: Отец, воспитывающий дочь, на примере будущего своего ребенка начинает глубже осознавать барьеры, стереотипы и несправедливость, с которыми женщины сталкиваются в обществе, образовании и на рынке труда.

  2. Ответственность за будущее: Осознавая, что его дочь тоже когда-то шагнет во взрослую жизнь и имеет право добиваться успеха своим трудом, руководитель осознанно или неосознанно стремится сформировать такую среду в собственной компании.

  3. Разрушение стереотипов: Близкое наблюдение за развитием, способностями и стремлениями дочери в семье развеивает у мужчин устаревшие взгляды о том, что женщины подходят лишь для определенных сфер.

Выводы данного исследования в очередной раз доказали, насколько сильно личная жизнь и семейные ценности могут влиять на большую бизнес-политику, корпоративную культуру и карьерные судьбы тысяч людей.

Эффект дочерикорпоративное гендерное равенстворуководители-мужчиныженские руководящие должности
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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