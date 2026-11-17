Как поймали мошенника, который представился сотрудником «Тумангаз» и вымогал у гражданина 3,3 млн сумов?
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- В Юнусабадском районе города Ташкента задержан мошенник, который представился сотрудником «Юнусабад тумангаз» и потребовал у предпринимателя 3 миллиона 300 тысяч сумов.
- Подозреваемый использовал поддельное служебное удостоверение.
- Он пытался вымогать деньги в обмен на отмену штрафа в размере 5 миллионов 250 тысяч сумов.
В Юнусабадском районе города Ташкента задержан мужчина, который, используя поддельное служебное удостоверение, выдавал себя за сотрудника газоснабжающей организации и пытался вымогать деньги у предпринимателя. Он заявил, что якобы выявил нарушения в ходе проверки, и потребовал 3 миллиона 300 тысяч сумов, чтобы не накладывать штраф в размере 5 миллионов 250 тысяч сумов.
По данным Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре, подозреваемый пришел в чайхану, принадлежащую ООО «S.S.», и представился сотрудником «Юнусабад тумангаз». Показав поддельное служебное удостоверение, он заявил, что проводит проверку в пункте общественного питания.
Задержан при получении денег
Подозреваемый сообщил предпринимателю, что ему грозит штраф в размере 5 миллионов 250 тысяч сумов, и потребовал 3 миллиона 300 тысяч сумов, чтобы избежать применения данной меры.
В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Юнусабадского районного отдела Департамента, он был задержан с поличным при получении требуемой суммы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса, связанным с мошенничеством, а также подделкой документов или их использованием, ведутся следственные действия.
На что следует обратить внимание при визите сотрудника газовой службы?
Этот случай является важным предупреждением для предпринимателей и владельцев домов. Прежде чем доверять человеку, представившемуся сотрудником коммунальной службы, необходимо проверить его полномочия.
Для этого:
проверьте данные и фотографию в служебном удостоверении;
спросите у сотрудника цель визита и основание для проверки;
не соглашайтесь, если у вас требуют деньги в обмен на отмену штрафа или решение проблемы на месте;
при возникновении сомнений уточните информацию через официальные ведомства.
Для этого можно обратиться по телефону доверия «Худудгазтаъминот» 1104 или по номеру органов внутренних дел 102.
Самое главное — не спешите отдавать деньги, если вас запугивают проверкой или штрафом. Установление законных оснований любого требования и сообщение в соответствующие органы о подозрительных ситуациях убережет вас от того, чтобы стать жертвой мошенничества.
- #Юнусабад тумангаз
- #Департамент по борьбе с экономическими преступлениями
- #Худудгазтаъминот
- #мошенничество
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