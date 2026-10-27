В Ташкенте покупательнице якобы продали золотой браслет с проволокой внутри

·61·Общество
В Ташкенте покупательнице якобы продали золотой браслет с проволокой внутри

В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлен необычный инцидент, якобы произошедший в Ташкенте. На кадрах женщина проверяет купленный золотой браслет и показывает, что внутри него находится материал, похожий на обычную проволоку.

На видео видно, что внешне браслет выглядит как золотое украшение, однако его внутренняя структура вызвала у покупательницы подозрения. На данный момент подробной информации о реальном составе изделия и месте его приобретения нет.

Данное видео вызвало широкое обсуждение в социальных сетях. Пользователи подчеркивают важность осторожности при покупке ювелирных изделий, а также необходимость проверки их пробы и качества.

Согласно рекомендациям специалистов, перед покупкой изделий из драгоценных металлов следует обращать внимание на клеймо и пробу, а при необходимости проверять состав у ювелира или в соответствующей лаборатории.

Пока подробности инцидента и реальный состав браслета официально не подтверждены, не стоит делать поспешных выводов относительно ситуации, показанной на видео.

Ташкентювелирные изделиязолотой браслетправа потребителей
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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