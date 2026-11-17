Президент Кыргызстана Садыр Жапаров столкнулся с неожиданным возражением на встрече с жителями Иссык-Кульской области. Местный предприниматель Кубат Алимбеков поднял вопрос о конфликте вокруг гостиничного комплекса «Новел», оцениваемого в 40 миллионов долларов, и упомянул имя брата президента Аскарбека Жапарова. Глава государства заявил, что его брат не имеет доли в отеле, и поручил расследовать дело. Вскоре спецслужбы сообщили, что ущерб, нанесенный инвестору, был возмещен, а 100% акций компании переданы ему.

Этот инцидент в Кыргызстане вынес на повестку дня не только судьбу имущества стоимостью 40 миллионов долларов, но и вопросы прав иностранных инвесторов и связей близких родственников государственных чиновников.

Самое примечательное, что конфликт был поднят на открытой встрече с участием президента. Предприниматель обратился напрямую к главе государства, попросив прояснить вопрос, который не решался несколько лет.

С чего начался конфликт вокруг отеля стоимостью 40 миллионов долларов?

13 ноября 2026 года Садыр Жапаров встретился с жителями Иссык-Кульской области. В ходе беседы местный предприниматель Кубат Алимбеков поднял ситуацию вокруг комплекса отдыха «Новел».

По его словам, после того как в 2023 году против него был подан иск, сотрудники ГКНБ оказали на него давление, и он лишился имущества стоимостью около 40 миллионов долларов.

Алимбеков утверждает, что обращался по этому вопросу, но рассмотрению дела препятствовал человек из близкого окружения президента.

Президент попросил его открыто назвать имя этого человека. После этого предприниматель упомянул Аскарбека Жапарова.

Садыр Жапаров что сказал о своем брате?

Глава Кыргызстана, комментируя ситуацию, подчеркнул, что его брат не имеет отношения к владению отелем или наличию в нем доли.

По словам Жапарова, через Аскарбека к нему обратился российский предприниматель. Этот бизнесмен заявил, что построенный россиянами комплекс отдыха был отобран, а инвесторам угрожали.

Президент сообщил, что встретился с бизнесменом и дал поручение проверить ситуацию, а в случае подтверждения незаконного изъятия имущества — вернуть его.

Садыр Жапаров заявил, что у его брата нет даже одного процента доли в этом отеле. Также он поручил ГКНБ раскрыть подробную информацию по данному делу.

Какую информацию предоставили спецслужбы?

После поручения президента ГКНБ Кыргызстана дал официальный комментарий по правовому статусу комплекса отдыха «Новел».

По данным ведомства, в рамках уголовного дела, связанного с присвоением и хищением имущества, принадлежащего иностранному инвестору, ущерб, нанесенный потерпевшей стороне, был полностью возмещен.

В качестве компенсации инвестору была передана 100-процентная доля в уставном капитале ОсОО «Айсео», входящего в состав центра отдыха «Новел».

Спецслужбы прояснили еще один важный момент: центр отдыха «Новел» не был передан на баланс ведомства. Объект остается в собственности компании «Айсео», а полная доля компании была передана пострадавшему инвестору в рамках возмещения ущерба.

Таким образом, в официальном заявлении говорится не о передаче отеля государственному органу, а о компенсации иностранному инвестору через долю в компании.

Остались ли в конфликте открытые вопросы?

В этом инциденте важно различать несколько обстоятельств.

Во-первых, Кубат Алимбеков заявил, что у него отобрали имущество стоимостью 40 миллионов долларов. Во-вторых, президент заявил, что у его брата нет доли в объекте. В-третьих, спецслужбы сообщили, что ущерб иностранному инвестору возмещен и ему передана 100% доля компании «Айсео».

Эти заявления не означают, что все правовые детали дела и имущественные претензии Алимбекова полностью разрешены. В официальном сообщении сказано, что компенсация была выплачена иностранному инвестору, но дополнительная информация о правовых отношениях между самим предпринимателем и инвестором, а также об окончательном результате всех имущественных споров не приводится.

Поэтому ограничиваться простым выводом «отель вернули» было бы неправильно. Важно, кому и на каком правовом основании передана доля компании, а также как были соблюдены интересы всех участников предыдущего имущественного спора.

Вывод: открытый диалог и вопрос прав инвесторов снова на повестке дня

Этот случай в Кыргызстане примечателен тем, что серьезное возражение предпринимателя было озвучено в процессе открытого диалога главы государства с населением.

Конфликт вокруг комплекса «Новел» стоимостью 40 миллионов долларов еще раз показал, насколько важны вопросы неприкосновенности собственности инвесторов, законного разрешения имущественных споров и ответственности государственных органов.

Потому что для любого предпринимателя, желающего инвестировать в страну, самой важной гарантией является надежная защита его имущества, прав и законных интересов.

А на все вопросы в этой истории могут ответить не только официальные заявления, но и открытая правовая информация и окончательный результат спора.