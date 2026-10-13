Разыскиваемый автокран обнаружен на одной из улиц города Нукус

В производстве Бюро принудительного исполнения Республики Каракалпакстан на основании исполнительного документа Межрайонного экономического суда по Чимбайскому району от 29 сентября 2025 года было предусмотрено взыскание с должника ООО «B.M.Q» в пользу взыскателя АКБ «Асакабанк» задолженности в размере 2,3 млрд. сумов.

В ходе исполнительных действий было установлено наличие у должника автокрана марки «ZOOMLION QY26VF», в отношении которого государственным исполнителем управления был объявлен розыск.

В результате рейд-мероприятий, проведенных 6 октября текущего года сотрудниками Отдела розыска управления Бюро принудительного исполнения Республики Каракалпакстан и сотрудниками Службы безопасности дорожного движения, спецтехника, принадлежащая должнику, была обнаружена во время движения на одной из центральных улиц города Нукус и помещена на специальную штрафную стоянку.