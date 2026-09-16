Для взыскания кредитной задолженности в размере 216 млн сумов задержан находящийся в розыске автомобиль

·47·Общество
Для взыскания кредитной задолженности в размере 216 млн сумов задержан находящийся в розыске автомобиль

В рамках мероприятия «АВТОКОН», проводимого отделом розыска управления Бюро принудительного исполнения Джизакской области совместно с сотрудниками УБДД, было выявлено автотранспортное средство, находившееся в розыске из-за кредитной задолженности.

В ходе мероприятия автотранспортное средство, объявленное в розыск в связи с наличием кредитной задолженности в пользу банка в размере 216 миллионов сумов, было задержано в установленном порядке.

Обнаруженное автотранспортное средство было помещено на штрафстоянку в целях обеспечения исполнительных действий. Данная мера направлена на взыскание кредитной задолженности и обеспечение требований исполнительного документа.

Бюро совместно с ведомствами-партнерами последовательно продолжает работу по выявлению имущества должников по взысканиям в пользу банков, обнаружению находящихся в розыске автотранспортных средств и применению мер принудительного исполнения, установленных законодательством.

Бюро принудительного исполненияДжизакская областьАВТОКОНкредитная задолженность
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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