Находящийся в розыске автомобиль «Volkswagen» найден и помещен на штрафстоянку

Отделом розыска Управления Бюро принудительного исполнения Ташкентской области проведены розыскные мероприятия в целях обеспечения исполнения исполнительных документов.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был обнаружен разыскиваемый автомобиль марки «Volkswagen», принадлежащий гражданину, имеющему задолженность по 1 исполнительному документу. Транспортное средство было задержано в установленном порядке и помещено на штрафстоянку.

Общая сумма задолженности по данным исполнительным документам составляет 169 449,0 тыс. сумов. В настоящее время принимаются меры по вы выставлению автомобиля на аукционные торги в установленном порядке.

Бюро принудительного исполнения напоминает о необходимости своевременного и добровольного исполнения обязательств, указанных в исполнительных документах.