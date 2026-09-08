Объявленный в розыск автомобиль «Jentra» найден и помещен на штрафстоянку

Отделом розыска Управления Бюро принудительного исполнения Сырдарьинской области проведены розыскные мероприятия в целях обеспечения исполнения исполнительных документов.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий объявленный в розыск автомобиль марки «Jentra», принадлежащий гражданину, имеющему задолженность по 91 исполнительному документу, был обнаружен, задержан в установленном порядке и помещен на штрафстоянку.

Общая сумма задолженности по данным исполнительным документам составляет 50 800 000 сумов. В настоящее время принимаются меры по вы выставлению автомобиля на аукционные торги в установленном порядке.

Бюро принудительного исполнения напоминает о необходимости своевременного и добровольного исполнения обязательств, указанных в исполнительных документах.



Управление Бюро по Сырдарьинской области