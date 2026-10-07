В Турции задержаны двое узбекистанцев, находившихся в розыске 9 лет за совершение преступлений

·10·Общество
В Турции задержаны двое узбекистанцев, находившихся в розыске 9 лет за совершение преступлений

В Турции задержаны два гражданина Узбекистана, находившихся в международном розыске. Один из них разыскивался с 2017 года, то есть почти 9 лет. Второй также был объявлен в международный розыск в рамках уголовного дела, связанного с мошенничеством.

Как стало известно, оба гражданина были обнаружены и задержаны в Стамбуле. Затем они были переданы компетентным органам Узбекистана в установленном порядке. В настоящее время в отношении них проводятся соответствующие следственные и другие процессуальные действия.

Задержан человек, находившийся в розыске с 2017 года

Один из лиц, задержанных в городе Стамбуле, — Ф.Ф.Н.

Он находился в розыске с 2017 года по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 164 Уголовного кодекса Узбекистана, то есть разбоя.

Таким образом, его розыск, продолжавшийся почти девять лет, завершился задержанием в Турции.

А второй разыскиваемый гражданин — А.М.А. — был объявлен в международный розыск по обвинению в совершении преступления, связанного с мошенничеством, предусмотренного частью 3 статьи 168 Уголовного кодекса Узбекистана.

Он также был выявлен и задержан в Стамбуле в результате мероприятий, проведенных в сотрудничестве с правоохранительными органами.

Двое граждан переданы Узбекистану

По данным Генерального консульства в Стамбуле, оба задержанных гражданина в установленном порядке переданы компетентным органам Узбекистана.

В настоящее время в их отношении продолжаются соответствующие следственные и процессуальные действия. Следовательно, окончательная правовая оценка виновности этих лиц будет дана по результатам следствия и судебных процессов.

Сотрудничество между Узбекистаном и Турцией продолжается

Как подчеркнуло Генеральное консульство в Стамбуле, продолжается сотрудничество между компетентными ведомствами Узбекистана и Турции в сфере борьбы с преступностью, выявления лиц, находящихся в международном розыске, и предотвращения их уклонения от ответственности.

Последний инцидент также свидетельствует о том, что в рамках этого сотрудничества продолжается процесс выявления лиц, находящихся в международном розыске, и их передачи Узбекистану.

В частности, одним из наиболее примечательных аспектов события стало обнаружение в Стамбуле гражданина, находившегося в розыске с 2017 года, спустя почти девять лет.

Нахождение в розыске не закрывает дело с течением лет

Эта ситуация еще раз демонстрирует суть международного розыска. То, что человек выехал за пределы страны, не означает автоматического прекращения розыска в отношении него.

Напротив, через сотрудничество компетентных ведомств различных государств продолжаются процессы выявления, задержания и передачи разыскиваемых лиц в установленном порядке.

И в последнем случае в Стамбуле после почти девятилетнего розыска был обнаружен Ф.Ф.Н., а также задержан находившийся в международном розыске А.М.А.

Теперь по обоим делам в Узбекистане продолжатся следственные и процессуальные действия. А окончательное решение по предъявленным им обвинениям будет принято в установленном законодательством порядке.

Широта времени не отменяет розыск: задержания в Стамбуле показали, что работа по выявлению лиц, находящихся в розыске, через международное сотрудничество продолжается.

Генеральное консульство в СтамбулеФ.Ф.Н.А.М.А.сотрудничество Турции и Узбекистана в борьбе с преступностью
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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