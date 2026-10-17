В Ташкентской области изъято 15 кг тяжелых наркотиков (видео)

·9·Общество
В Ташкентской области изъято 15 кг тяжелых наркотиков (видео)

В Ташкентской области в ходе масштабных спецопераций, проведенных правоохранительными органами, пресечен незаконный оборот крупных партий наркотических средств, ввезенных транснациональными преступными группами.

Сотрудниками Департамента оперативно-розыскных мероприятий МВД, Службы государственной безопасности и Таможенного комитета из незаконного оборота было изъято в общей сложности 15 килограммов тяжелых наркотиков, а также предотвращено распространение среди населения примерно 75 тысяч доз смертоносного зелья.

13 кг «гашиша» на трассе Ташкент — Андижан и тайник

В рамках первого оперативного мероприятия была разоблачена транснациональная группа, пытавшаяся забрать наркотическое вещество, завезенное контрабандным путем из соседней республики:

  • Состав преступной группы: Лицо, руководившее группой, ранее судимое за мошенничество (статья 168) и уклонение от уплаты алиментов (статья 122), действовало вместе с подельниками 1985 и 1973 годов рождения;

  • Процесс задержания: Подозреваемые прибыли на автомобиле марки Tico на магистральную дорогу Ташкент — Андижан и были задержаны с поличным в момент получения 13 килограммов гашиша, спрятанного в тайнике на обочине дороги.

Сделка в Букинском районе: 2 кг «опия» за 20 тысяч долларов

В ходе второго оперативного мероприятия, проведенного на территории области, была пресечена прямая сделка между наркоторговцами:

  • Купля-продажа наркотиков: В Букинском районе ранее судимый гражданин 1972 года рождения пытался продать своему соучастнику 1976 года рождения 2 килограмма «опия»;

  • Договорная цена: Стороны были задержаны участниками мероприятия в момент сбыта этого наркотического вещества за 20 000 долларов США.

Суровые меры наказания и арест

По данным фактам в отношении правонарушителей возбуждено уголовное дело, предусматривающее суровые меры наказания:

  • Статья преступления: По обоим фактам возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 6 статьи 273 Уголовного кодекса (незаконные приобретение, хранение и сбыт наркотических средств в особо крупном размере с целью сбыта);

  • Мракера пресечения: Лицам, обвиняемым по данной статье, может грозить лишение свободы сроком до 20 лет. Все подозреваемые в процессуальном порядке заключены под стражу, следственные действия продолжаются.

Ташкент-Андижанская трассаДепартамент оперативно-розыскных мероприятийСлужба государственной безопасностиНаркотические средства
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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