В Ташкентской области изъято 15 кг тяжелых наркотиков (видео)

В Ташкентской области в ходе масштабных спецопераций, проведенных правоохранительными органами, пресечен незаконный оборот крупных партий наркотических средств, ввезенных транснациональными преступными группами.

Сотрудниками Департамента оперативно-розыскных мероприятий МВД, Службы государственной безопасности и Таможенного комитета из незаконного оборота было изъято в общей сложности 15 килограммов тяжелых наркотиков, а также предотвращено распространение среди населения примерно 75 тысяч доз смертоносного зелья.

13 кг «гашиша» на трассе Ташкент — Андижан и тайник

В рамках первого оперативного мероприятия была разоблачена транснациональная группа, пытавшаяся забрать наркотическое вещество, завезенное контрабандным путем из соседней республики:

Состав преступной группы: Лицо, руководившее группой, ранее судимое за мошенничество (статья 168) и уклонение от уплаты алиментов (статья 122), действовало вместе с подельниками 1985 и 1973 годов рождения;

Процесс задержания: Подозреваемые прибыли на автомобиле марки Tico на магистральную дорогу Ташкент — Андижан и были задержаны с поличным в момент получения 13 килограммов гашиша, спрятанного в тайнике на обочине дороги.

Сделка в Букинском районе: 2 кг «опия» за 20 тысяч долларов

В ходе второго оперативного мероприятия, проведенного на территории области, была пресечена прямая сделка между наркоторговцами:

Купля-продажа наркотиков: В Букинском районе ранее судимый гражданин 1972 года рождения пытался продать своему соучастнику 1976 года рождения 2 килограмма «опия» ;

Договорная цена: Стороны были задержаны участниками мероприятия в момент сбыта этого наркотического вещества за 20 000 долларов США.

Суровые меры наказания и арест

По данным фактам в отношении правонарушителей возбуждено уголовное дело, предусматривающее суровые меры наказания: