Раскрыта тайная сделка в гостинице: пойман рецидивист, сбывавший 1,2 кг гашиша
Фото: Пресс-служба Таможенного комитета
В ходе оперативно-розыскного мероприятия, проведенного сотрудниками правоохранительных органов в одном из центральных районов Ташкента, была пресечена незаконная торговля крупной партией наркотических средств.
Сотрудники Управления по борьбе с контрабандой Государственного таможенного комитета, Службы государственной безопасности (СГБ) и органов внутренних дел успешно провели совместную спецоперацию в одной из гостиниц Яккасарайского района.
Сделка в гостинице и задержание с поличным
Согласно деталям происшествия, преступный план реализовался следующим образом:
Спецконтроль: Лицо, находившееся под наблюдением правоохранительных органов, планировало доставить крупную партию наркотиков заранее оговоренному покупателю;
Конфискованный груз: В ходе проверки у него было обнаружено расфасованное в три отдельных полиэтиленовых свертка наркотическое средство «гашиш» общим весом 1 килограмм 233 грамма;
Момент задержания: Подозреваемый был задержан оперативной группой с поличным с вещественными доказательствами в момент получения от покупателя части оговоренных денежных средств и передачи взамен пакетов с отравой.
Ранее судимый гражданин не забросил старую привычку
В ходе оперативного дознания стали известны важные факты о личности задержанного:
Рецидивист: Данный гражданин ранее уже был судим и отбыл наказание за незаконный сбыт и торговлю наркотическими средствами в особо крупных размерах;
Уголовное дело и следствие: По данному факту Таможенным комитетом возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, подозреваемый заключен под стражу, в настоящее время следственные действия продолжаются.
С начала года: пресечен оборот более 2,2 тонн наркотиков
Официальные цифры, обнародованные таможенными органами, отражают масштабы борьбы с незаконным оборотом:
844 успешные операции: С начала текущего года таможенники во взаимодействии с другими правоохранительными структурами пресекли в общей сложности 844 факта правонарушений;
Объем изъятия: На пограничных пунктах и внутри страны предотвращено распространение более 2,2 тонн наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ.
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