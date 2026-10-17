Раскрыта тайная сделка в гостинице: пойман рецидивист, сбывавший 1,2 кг гашиша

Фото: Пресс-служба Таможенного комитета

В ходе оперативно-розыскного мероприятия, проведенного сотрудниками правоохранительных органов в одном из центральных районов Ташкента, была пресечена незаконная торговля крупной партией наркотических средств.

Сотрудники Управления по борьбе с контрабандой Государственного таможенного комитета, Службы государственной безопасности (СГБ) и органов внутренних дел успешно провели совместную спецоперацию в одной из гостиниц Яккасарайского района.

Сделка в гостинице и задержание с поличным

Согласно деталям происшествия, преступный план реализовался следующим образом:

Спецконтроль: Лицо, находившееся под наблюдением правоохранительных органов, планировало доставить крупную партию наркотиков заранее оговоренному покупателю;

Конфискованный груз: В ходе проверки у него было обнаружено расфасованное в три отдельных полиэтиленовых свертка наркотическое средство «гашиш» общим весом 1 килограмм 233 грамма ;

Момент задержания: Подозреваемый был задержан оперативной группой с поличным с вещественными доказательствами в момент получения от покупателя части оговоренных денежных средств и передачи взамен пакетов с отравой.

Ранее судимый гражданин не забросил старую привычку

В ходе оперативного дознания стали известны важные факты о личности задержанного:

Рецидивист: Данный гражданин ранее уже был судим и отбыл наказание за незаконный сбыт и торговлю наркотическими средствами в особо крупных размерах;

Уголовное дело и следствие: По данному факту Таможенным комитетом возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, подозреваемый заключен под стражу, в настоящее время следственные действия продолжаются.

С начала года: пресечен оборот более 2,2 тонн наркотиков

Официальные цифры, обнародованные таможенными органами, отражают масштабы борьбы с незаконным оборотом: