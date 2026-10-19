Широко ли распространилась корь в Ташкенте? Дано официальное пояснение

·53·Общество
Широко ли распространилась корь в Ташкенте? Дано официальное пояснение

В городе Ташкенте случаи заболевания корью сократились на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил Комитет санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.

Ранее в социальных сетях распространились сообщения о том, что в столице выявлено 290 случаев с подозрением на корь и на учет поставлено более 10 тысяч человек, контактировавших с больными.

По пояснению комитета, эти цифры являются совокупными показателями, зафиксированными за первые девять месяцев 2026 года. В связи с этим неправильно интерпретировать их как выявленные за короткое время или как текущую ситуацию.

В официальном сообщении подчеркивается, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация по кори в Ташкенте и других регионах страны стабильна, оснований для беспокойства населения нет.

Также за первые девять месяцев 2026 года в рамках плановой вакцинации в Ташкенте вакциной КПК против кори, эпидемического паротита и краснухи были привиты 47 494 ребенка в возрасте одного года и 42 767 детей в возрасте шести лет.

Служба санэпидблагополучия призвала граждан правильно интерпретировать информацию в социальных сетях и не поддаваться необоснованной тревоге из-за неподтвержденных сообщений.

корьТашкентСанитэпидкомитетвакцинацияКПКстатистика
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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