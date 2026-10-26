Президент рассказал, как из-за прописки не смог получить жилье и почему первым делом отменил эту систему

·61·Общество
Президент рассказал, как из-за прописки не смог получить жилье и почему первым делом отменил эту систему

Президент Шавкат Мирзиёев во время искренней встречи с деятелями кино и интеллигенцией рассказал об одном из самых болезненных препятствий, с которым он столкнулся в молодости — системе «прописки», существовавшей в советский период и в первые годы независимости.

Глава государства с глубокими чувствами вспомнил, как после успешной защиты научной работы в Москве и работы в столичном вузе в качестве кандидата наук, имея двоих детей, он не смог получить ордер на выделенное жилье только из-за того, что не был уроженцем Ташкента.

«В Москве защитился, но то, что я не родился в Ташкенте, стало “виной”»

Глава государства открыто вспомнил о бюрократической несправедливости того времени:

  • Ученая степень и выделенное жилье: В молодости президент успешно защитил кандидатскую диссертацию во Всесоюзном научно-исследовательском институте механизации сельского хозяйства (ВИМ) в Москве. После этого институт, в котором он работал, выделил молодому ученому жилье;

  • Барьер прописки и отказ в ордере: «У меня двое детей, я приехал кандидатом наук. Жилье дали, но для получения ордера нужна прописка. Моей самой большой “виной” было то, что я не родился в Ташкенте, хотя я гражданин Узбекистана! По этой причине мне не выдали ордер», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев;

  • Семейные трудности: Для молодой семьи, жившей в столице с двумя маленькими детьми и занимавшейся наукой, столкновение с таким искусственным ограничением на своей родине стало серьезным моральным и бытовым испытанием.

«Это был один из первых указов, которые я подписал»

Этот горький личный опыт прошлого лег в основу исторических решений, принятых главой государства впоследствии:

  • Устранение искусственных барьеров: Система, препятствовавшая свободному передвижению граждан Узбекистана внутри своей страны и приобретению ими имущества, долгие годы вызывала справедливое недовольство тысяч семей и молодых специалистов;

  • Исторический указ: Глава государства отметил, что одним из важнейших документов, принятых им сразу после вступления в должность, стало коренное изменение этой системы: «Одним из первых моих решений стало внедрение принципа: “Гражданин Узбекистана может получить прописку в Узбекистане”»;

  • Честь человека — высшая ценность: Сегодня полное обеспечение права граждан страны беспрепятственно покупать жилье в столице и регистрироваться по месту жительства стало устранением той несправедливости прошлых лет.

Историческое сравнение: Вчера и сегодня

Аспект

Прежняя система (период ограничений)

Период нынешних реформ

Право на получение жилья в Ташкенте

Разрешалось только тем, у кого была постоянная столичная прописка

Полностью свободно для всех граждан Узбекистана

Положение молодых специалистов

Даже при наличии ученой степени сталкивались с трудностями из-за документов

Возможность проявить свой потенциал независимо от региона

Система регистрации

Носила разрешительный и строго ограничительный характер

Основана на принципах открытости, прозрачности и уведомительного порядка

Шавкат Мирзиёевсистема пропискиреформы
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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