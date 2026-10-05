В Ташкенте организуют 100 новых общественных туалетов

В Ташкенте будут созданы новые удобства для жителей и гостей столицы. Планируется организовать 100 санитарно-гигиенических точек на центральных и туристических улицах, в аллеях и вокруг объектов, массово посещаемых населением и туристами.

Проще говоря, в людных местах столицы появится 100 новых общественных туалетов.

Где будут организованы новые туалеты?

Сообщается, что санитарно-гигиенические точки будут размещаться в основном в местах массового скопления людей и на объектах, важных для городской инфраструктуры.

В частности:

на центральных улицах;

на туристических улицах;

в аллеях;

вокруг объектов, часто посещаемых населением;

в районах, куда часто приезжают гости столицы.

Это означает, что новые точки планируется разместить вблизи наиболее востребованных общественный зон города.

100 точек будут организованы на основе государственно-частного партнерства

Новые санитарно-гигиенические точки будут создаваться на основе государственно-частного партнерства.

При таком подходе объединяются возможности государства и частного сектора с целью создания необходимых инфраструктурных объектов для населения и расширения возможностей их использования.

При этом также предусмотрено подключение новых точек к инженерной инфраструктуре.

Подключение к сетям питьевой воды и канализации

Организуемые хокимиятом города Ташкента новые санитарно-гигиенические точки будут в установленном порядке подключены к централизованным сетям питьевого водоснабжения и канализации.

Этот аспект подразумевает, что новые объекты будут создаваться не как простые временные сооружения, а как санитарные объекты, интегрированные в инженерную инфраструктуру города.

Важный шаг в инфраструктуре столицы

Общественные туалеты являются одной из тех частей городской инфраструктуры, которые зачастую остаются без должного внимания, но при этом играют важнейшую роль в повседневной жизни жителей и туристов.

В особенности достаточное количество санитарно-гигиенических точек на центральных улицах, в туристических зонах и аллеях напрямую влияет на уровень комфорта города.

Организация 100 новых точек в Ташкенте станет шагом, направленным на расширение общественной инфраструктуры столицы в еще одном направлении.

Самое главное, ожидается, что размещение новых объектов в зонах наибольшего притяжения жителей и гостей послужит решению вопросов повседневного комфорта в столице.