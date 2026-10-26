В Ташкенте загрязнение воздуха может не снижаться в течение дня

·31·Общество
В Ташкенте загрязнение воздуха может не снижаться в течение дня

В Ташкенте в ночь с 25 на 26 октября ухудшилось качество воздуха. На это повлияли неблагоприятные метеорологические условия. Вечером и ночью концентрация взвешенных частиц категории PM в воздухе выросла, достигнув по международному индексу качества воздуха уровня загрязнения «вредно для здоровья».

Согласно прогнозу, и сегодня в течение дня качество воздуха может существенно не улучшиться. Ожидается сохранение вредного уровня по международному индексу AQI. В национальном же индексе спрогнозирован «желтый» уровень.

Мелкие частицы в воздухе могут повлиять на дыхательную систему. Особенно осторожными должны быть люди, страдающие астмой или другими заболеваниями дыхательных путей, дети и пожилые люди. По возможности рекомендуется не находиться долго на открытом воздухе, не выполнять тяжелые физические упражнения на улице и периодически проверять обновленные показатели качества воздуха.

Ташкенткачество воздухаPM2.5экология
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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