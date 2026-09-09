В Карши 19-летнего парня якобы избили профилактические инспекторы (видео)

В социальных сетях распространились сообщения и видео о том, что в городе Карши 19-летний парень был избит профилактическими инспекторами. Близкие парня утверждают, что сотрудники остановили его на улице и применили силу.

По словам сестры парня, ее брата остановили два профилактических инспектора по дороге на работу. Сообщается, что сотрудники заявили парню, что его внешний вид вызывает подозрения и что он «похож на террориста».

Как рассказала сестра, когда ее брат попытался снять происходящее на телефон, сотрудники применили к нему силу. Отмечается, что парня душили на глазах у соседей, а затем насильно увезли на служебной машине.

Также сообщается, что на парня надели наручники и потребовали подписать объяснительную записку. По информации близких, в документе было указано, что парень оскорбил сотрудников и оказал им сопротивление.

В распространившихся кадрах, как утверждается, видны синяки на лице 19-летнего парня, травмы головы и носа, а также следы ударов на спине и плечах. Имеются также заявления о том, что ему вырвали волосы.

По данному факту, со ссылкой на пресс-секретаря Генеральной прокуратуры Хаёта Шамсутдинова, сообщается, что прокуратура города Карши проводит расследование.

Пока не опубликовано официального окончательного заключения о всех деталях происшествия, правовой оценке действий сотрудников или обстоятельствах получения травм парнем.