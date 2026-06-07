В Самарканде бык, окрашенный в цвета флага Узбекистана, вызвал общественный резонанс

В социальных сетях широко распространилось видео с быком, окрашенным в цвета флага Узбекистана. Этот случай стал причиной различных реакций и обсуждений среди пользователей.

Как выяснилось, инцидент произошел в одном из мясных рынков Самарканда. Мясник покрасил живого быка в цвета государственного флага в рекламных целях.

Данный случай подвергается критике со стороны многих пользователей. Некоторые расценивают это как жестокое обращение с животными и неуважение к государственному символу.