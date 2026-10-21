В Бухаре студента, трясшего кошку как автомат, могут отчислить из вуза (видео)

В Бухаре в социальных сетях бурные обсуждения вызвало видео, на котором студент держит кошку, как автомат, и трясет ее. Действия на видео вызвали возмущение пользователей.

Сообщается, что парень учится на медицинском направлении Азиатского международного университета в Бухаре. Администрация вуза осудила действия студента и заявила, что готовится пакет документов для его отчисления из учебы.

Поскольку инцидент широко обсуждается в соцсетях, жители Бухары также просят ответственных лиц изучить ситуацию и дать правовую оценку действиям студента.

На данный момент подтвержденной информации об отчислении студента или о принятии официального решения правоохранительными органами по данному факту нет.